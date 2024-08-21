Реальных геймплейных кадров нет. Анонсирующий трейлер можно посмотреть в «VK Видео».

В рамках церемонии открытия Opening Night Live 2024 выставки gamescom состоялся внезапный анонс шутера Borderlands 4. Сие событие сопроводили коротким трейлером, который, разумеется, не содержит реальных геймплейных кадров.

Игрокам предстоит примерить на себя роль Искателя Хранилища и расчистить себе дорогу, побеждая на своим пути врагов где-то на новой планете. В описании проекта в Steam говорится пока мало чего полезного: «Бескомпромиссный лутер-шутер выйдет в 2025 году. Добавьте в желаемое прямо сейчас. Посмотрите, есть ли у вас всё необходимое, чтобы войти в историю в качестве легендарного Искателя Хранилища, взрывающего всё на своём пути в поисках загадочных инопланетных сокровищ».

Даты релиза у Borderlands 4 пока нет. Проект должен поступить в продажу в 2025 году на ПК, PS5, Xbox Series X и S. Текстовый перевод на русский язык точно будет.