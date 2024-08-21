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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Путешествие на Сицилию начала XX века: анонсирована Mafia The Old Country
Мафия и Сицилия, ну как же без этого?

В рамках церемонии открытия Gamescom 2024 с вездесущим и откровенно всем муже набившим оскомину Джеффом Кили нашему вниманию представили не так много достойных новых видеоигр. В основном программа состояла из показов уже ранее представленных проектов, но несколько приятных сюрпризов всё-таки случилось. В частности, издательство 2K Games представило вниманию общественности следующую часть культовой серии Mafia — с подзаголовком The Old Country.

Действие новой игры серии развернётся на Сицилии образца начала XX века — в период расцвета мафиозных движений на острове. Согласно официальному описанию, игроков ждёт «опасная и беспощадная эпоха» вкупе с детально проработанной сюжетной линией.

Хотелось бы верить, что заявления авторов и издателей проекта верны хотя бы наполовину. Учитывая, что за проект отвечает коллектив Hangar 13, «подаривший» миру крайне противоречивую Mafia III, ухо нужно держать востро.

Релиз новинки запланирован на следующий год на всех актуальных платформах. На этом вся конкретика относительно Mafia The Old Country пока заканчивается.

#2k games #hangar 13 #mafia the old country
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