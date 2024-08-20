Пока что опять полная «мультяшность», похоронившая Civilization VI. Плохой знак.

Производство видеоигр, несмотря на то, что у разработчиков уже созданы целые «конструкторы», по причинам, не имеющим логического объяснения, отныне затягивается на непозволительно долгие годы. Так, между релизом Civilization VI и Civilization VII по итогу пройдёт лишь чуть меньше времени, чем между релизами Civilization IV, Civilization V и Civilization VI.

Ничего не поделать, такова реальность. Седьмая номерная часть культовой серии глобальных стратегий была анонсирована пару месяцев назад, ну а сегодня она получила свой дебютный видеоролик, в котором можно разглядеть кадры игрового процесса.

Пока что делать выводы из увиденного рановато, но, по всей видимости, за производство Civilization VII отвечают те же самые люди, что занимались шестой номерной частью. И если к шестигранникам претензий нет, они стали обязательным условием современных глобальных стратегий, то вот опять нарочито «мультяшный» игровой мир — это тот момент, который в своё время отвратил многих от Civilization VI. Также, по всей видимости, в игру вернётся система районов.

Релиз Civilization VII назначен на 11 февраля 2025 года. В России, понятное дело, игра будет доступна только в магазинах с постоянными 100-процентными скидками, потому что Take-Two Interactive и, как следствие, издательство 2K Games, распространяющее игры серии Civilization, свернули свою деятельность в России. Здесь, впрочем, на нет и суда нет: если компании не нужны деньги, то давать ей их не следует.