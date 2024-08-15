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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
«Мир кораблей» встречает «Бесконечное лето»: коллаборация с культовой новеллой стартовала
Это было действительно внезапно.

Группа компаний «Леста Игры», разработчик и оператор популярной онлайн-игры «Мир кораблей», объявила о старте коллаборации с культовой визуальной новеллой «Бесконечное лето». Игроков ждёт тематическая активность на официальном сайте, пять новых командиров в образе героинь новеллы и другой контент в стилистике «Бесконечного лета».

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С 14 августа по 4 сентября в Адмиралтействе можно будет приобрести премиум-контейнеры «Бесконечное лето», в которых можно найти очаровательных командиров: Славю, Лену, Алису, Ульяну и Юлю. Как и в оригинальной новелле, каждая девушка обладает уникальным характером, который в «Мире кораблей» подчёркивается озвучкой и анимацией портрета. Новые игроки, зарегистрировавшиеся с инвайт-кодом SUPERSTART2024, получат набор начальных бонусов на 16 000 рублей, а также командира Лену.

Помимо новых командиров, игроков ждёт портальная кампания в виде детективной визуальной новеллы, где им предстоит раскрыть тайну исчезновения Слави. Кампания разделена на пять этапов-эпизодов, которые будут открываться последовательно за выполнение боевых задач. За прохождение кампании игроки получат расходуемые камуфляжи «Летний» и «Картографический», редкие экономические бонусы, а также главную награду – командира Славю. Портальная кампания будет доступна до 28 августа.

Коллаборация с «Бесконечным летом» является частью большой летней активности «Наше лето». Во вторую неделю обновления 13.7 игроки смогут также приобрести новый японский эсминец VIII уровня Mika в летнем камуфляже «Пионерский». Этот корабль оснащён большим количеством мощных торпед, что делает его грозным противником в бою.

«Мы видим, что аниме в России превратилось в полноценное поп-культурное направление, — комментирует Роман Ефремов, операционный директор «Мира кораблей», ГК «Леста Игры». — Яркий пример — культовая визуальная новелла “Бесконечное лето”. Мы рады, что героини этой игры, у которой десятки тысяч поклонников, получили голоса и анимацию именно в нашем проекте».

#мир кораблей #бесконечное лето #леста игры
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