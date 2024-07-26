Это на 11 % выше показателя за предыдущий период.

Несмотря на традиционный летний спад активности, российские геймеры продолжают активно тратить деньги на виртуальные развлечения. По данным онлайн-школы геймдева XYZ School, во втором квартале 2024 года их расходы на игры для ПК и консолей достигли 54,5 млрд рублей, что на 11% больше, чем в первом квартале.

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Такой значительный рост вызывает вопросы у некоторых экспертов. Борис Синицкий, операционный директор «Мира танков» (ГК «Леста игры»), считает эту оценку завышенной, напоминая, что второй квартал — время отпусков, дачи и прочих летних развлечений, конкурирующих с играми.

Тем не менее, Константин Сахнов, сооснователь студии Vengeance Games, видит в этом подтверждение восстановления российского игрового рынка после кризиса, вызванного уходом западных компаний. По его мнению, рост доходов отрасли обеспечивают крупные игроки, такие как Astrum и Lesta, занявшие освободившиеся ниши.

Василий Овчинников, руководитель Организации развития видеоигровой индустрии, также отмечает влияние роста цен на зарубежные игры, связанное с усложнением их приобретения и оплаты.

Данные XYZ School основаны на опросе 1 тыс. россиян, которые уделяют играм более пяти часов в неделю. Именно таких респондентов компания считает геймерами, и, по ее оценкам, их число в России достигает 25 млн человек. Самыми популярными играми во втором квартале стали Elden Ring: Shadow of the Erdtree, Hades 2 и Stellar Blade.