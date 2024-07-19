Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Valve опубликовала расписание распродаж в Steam на первую половину 2025 года
Там принято всё планировать заранее.

В Valve, как как мы давно знаем, принято жить будущем: компания уже объявила расписание мероприятий и распродаж в Steam на первую половину 2025 года. Геймеров ждут четыре крупные сезонные распродажи, три фестиваля демоверсий «Играм быть» и целая россыпь тематических мероприятий на любой вкус — от стратегий в реальном времени до симуляторов рыбалки.

реклама

Так, любителей поразмышлять над хитроумными головоломками ждет фестиваль сокобанов в апреле, а поклонники проектов про зомби и вампиров смогут затариться по особым ценам в мае. Полное расписание на первую половину 2025 года уже доступно на сайте Steam.

Вот краткий список предстоящих мероприятий с датами, пока без лишних подробностей:

  • 20-27 января: Фестиваль стратегий в реальном времени
  • 3-10 февраля: Фестиваль idle-игр
  • 10-17 февраля: Фестиваль локальных кооперативов
  • 24 февраля - 3 марта: Фестиваль «Играм быть»
  • 3-10 марта: Фестиваль визуальных новелл
  • 13-20 марта: Весенняя распродажа
  • 24-31 марта: Фестиваль градостроения и симуляторов колоний
  • 21-28 апреля: Фестиваль сокобанов
  • 28 апреля - 5 мая: Фестиваль военных игр
  • 12-19 мая: Фестиваль коллекционирования существ
  • 26 мая - 2 июня: Фестиваль «Зомби против вампиров»
  • 9-16 июня: Фестиваль «Играм быть»
  • 16-23 июня: Фестиваль рыбалки
  • 26 июня - 10 июля: Летняя распродажа

Естественно, Valve оставляет за собой право вносить коррективы, но подобные действия, как показывает практика, предпринимаются крайне редко. Так что геймеры могут смело планировать свой досуг, вооружившись календарем Steam. А пока можно успеть на фестиваль файтингов, который продлится до 22 июля, и подготовиться к осенней распродаже, которая пройдёт в период с 27 ноября по 4 декабря.

#steam #valve #распродажи
+
Написать комментарий (0)
Valve представила функцию записи игрового процесса в Steam, которая работает даже на Steam Deck
Компактный гигант: Valve доказывает, что размер не имеет значения
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как я добился того, что мой игровой ПК работает тихо и не перегревается в 30-ти градусную жару
58
Мой субъективный топ лучших ролей Самуэля Л. Джексона
+
5 провальных видеокарт AMD в магазинах РФ, которые не рекомендуются к покупке летом 2024 года
96
Почему Linux не для игр на примере игры Severed Steel
38
Выбираем 7 лучших видеокарт по цене и производительности, которые только можно купить в магазинах РФ
61
Ларри 7 (Leisure Suit Larry: Love for Sail!) - когда-то умели делать квесты 18+
2
О создании идеального игрового репака
6
Высокая эффективность китайских средств РЭБ в Южно-Китайском море привела в замешательство ВС США
2
Конгрессмены выразили опасение, что Россия делится с Китаем «уроками» борьбы с американским оружием
2
Call of Duty Black Ops 2024 - путь к "триумфу" Xbox
2

Сейчас обсуждают

Ni9999
16:27
И так 100-1000-5000 раз? Шедевральная инструкция лол!
Найдено решение проблемы "синего экрана" Windows после глобального сбоя операционной системы
Alexey B
16:26
Внешняя установка жестких дисков почти всегда проигрывает внутренней (ПРИ ГРАМОТНОЙ УСТАНОВКЕ), т.к. в хорошем корпусе: - можно использовать хороший вибро крепеж, что исключает (или правильнее сказать...
Небольшой обзор внешнего корпуса для HDD Ugreen (модель 50422)
linux4ever
16:20
Взял Motorola Edge 40 pro. Камера, динамики, экран офигенные.
Россияне стали в 3.5 раза чаще покупать китайские флагманы дороже 50 тысяч рублей
Чaтo- - - - Бoт
16:19
Хватит нести чушь, кокаиниссимус. Скоро у тебя все каклы из городов сами разбегутся в сторону западных границ. На, изучай, клован: "...«Страна.ua» 15 июля 2024 - Глава комитета Рады по финансам и нало...
Зеленский заявил, что в мире нет человека, который заставил бы Украину заключить мир ценой сдачи территорий
linux4ever
16:18
Чумба давай статью о том, как искал злополучный файл.
Найдено решение проблемы "синего экрана" Windows после глобального сбоя операционной системы
Михаил Авраменко
16:14
Этот упоротый свинтус никогда не признает что всё это является постановочными кадрами, снятыми на знаменитой киностудии "Киевзвиздежфильм".
Трамп считает, что Россия начала операцию на Украине из-за слабости действующей администрации США
Spike Rus
16:13
"...проект является «явно мошенническим» и эксплуатирует психологию той части граждан, что нацелена на получение легких денег и не хочет работать." Тоже можно написать и про партию седого медведя. Они...
Россиянам могут законодательно запретить «тапать хомяка»
RandomXP
16:11
Данный случай показывает, на сколько Винда не умеет себя сама защищать от сбоев.
Найдено решение проблемы "синего экрана" Windows после глобального сбоя операционной системы
tolya21
16:10
Красавчик!
Выбираем 7 лучших видеокарт по цене и производительности, которые только можно купить в магазинах РФ
tolya21
16:10
Все доводы притянуты за уши
Три причины, почему старый или слабый компьютер - не повод расстраиваться - мое мнение
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем