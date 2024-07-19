Там принято всё планировать заранее.

В Valve, как как мы давно знаем, принято жить будущем: компания уже объявила расписание мероприятий и распродаж в Steam на первую половину 2025 года. Геймеров ждут четыре крупные сезонные распродажи, три фестиваля демоверсий «Играм быть» и целая россыпь тематических мероприятий на любой вкус — от стратегий в реальном времени до симуляторов рыбалки.

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Так, любителей поразмышлять над хитроумными головоломками ждет фестиваль сокобанов в апреле, а поклонники проектов про зомби и вампиров смогут затариться по особым ценам в мае. Полное расписание на первую половину 2025 года уже доступно на сайте Steam.

Вот краткий список предстоящих мероприятий с датами, пока без лишних подробностей:

20-27 января: Фестиваль стратегий в реальном времени

3-10 февраля: Фестиваль idle-игр

10-17 февраля: Фестиваль локальных кооперативов

24 февраля - 3 марта: Фестиваль «Играм быть»

3-10 марта: Фестиваль визуальных новелл

13-20 марта: Весенняя распродажа

24-31 марта: Фестиваль градостроения и симуляторов колоний

21-28 апреля: Фестиваль сокобанов

28 апреля - 5 мая: Фестиваль военных игр

12-19 мая: Фестиваль коллекционирования существ

26 мая - 2 июня: Фестиваль «Зомби против вампиров»

9-16 июня: Фестиваль «Играм быть»

16-23 июня: Фестиваль рыбалки

26 июня - 10 июля: Летняя распродажа

Естественно, Valve оставляет за собой право вносить коррективы, но подобные действия, как показывает практика, предпринимаются крайне редко. Так что геймеры могут смело планировать свой досуг, вооружившись календарем Steam. А пока можно успеть на фестиваль файтингов, который продлится до 22 июля, и подготовиться к осенней распродаже, которая пройдёт в период с 27 ноября по 4 декабря.