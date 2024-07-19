В Valve, как как мы давно знаем, принято жить будущем: компания уже объявила расписание мероприятий и распродаж в Steam на первую половину 2025 года. Геймеров ждут четыре крупные сезонные распродажи, три фестиваля демоверсий «Играм быть» и целая россыпь тематических мероприятий на любой вкус — от стратегий в реальном времени до симуляторов рыбалки.
реклама
Так, любителей поразмышлять над хитроумными головоломками ждет фестиваль сокобанов в апреле, а поклонники проектов про зомби и вампиров смогут затариться по особым ценам в мае. Полное расписание на первую половину 2025 года уже доступно на сайте Steam.
Вот краткий список предстоящих мероприятий с датами, пока без лишних подробностей:
- 20-27 января: Фестиваль стратегий в реальном времени
- 3-10 февраля: Фестиваль idle-игр
- 10-17 февраля: Фестиваль локальных кооперативов
- 24 февраля - 3 марта: Фестиваль «Играм быть»
- 3-10 марта: Фестиваль визуальных новелл
- 13-20 марта: Весенняя распродажа
- 24-31 марта: Фестиваль градостроения и симуляторов колоний
- 21-28 апреля: Фестиваль сокобанов
- 28 апреля - 5 мая: Фестиваль военных игр
- 12-19 мая: Фестиваль коллекционирования существ
- 26 мая - 2 июня: Фестиваль «Зомби против вампиров»
- 9-16 июня: Фестиваль «Играм быть»
- 16-23 июня: Фестиваль рыбалки
- 26 июня - 10 июля: Летняя распродажа
Естественно, Valve оставляет за собой право вносить коррективы, но подобные действия, как показывает практика, предпринимаются крайне редко. Так что геймеры могут смело планировать свой досуг, вооружившись календарем Steam. А пока можно успеть на фестиваль файтингов, который продлится до 22 июля, и подготовиться к осенней распродаже, которая пройдёт в период с 27 ноября по 4 декабря.