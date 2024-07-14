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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Саудовская Аравия примет в 2025 году первые Олимпийские киберспортивные игры
Историческое событие, как ни крути.

В 2025 году мир станет свидетелем исторического события – запуска первых Олимпийских киберспортивных игр. Эту почётную миссию на себя возьмёт Саудовская Аравия, ставшая площадкой для реализации амбициозного проекта Международного олимпийского комитета (МОК).

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Идея киберспортивной Олимпиады возникла у МОК ещё в 2018 году. С тех пор организация активно изучала этот сегмент, проводя форумы и создавая специализированные группы. Кульминацией стало создание в 2023 году комиссии по киберспорту.

Двенадцатилетнее партнёрство МОК и Национального олимпийского комитета (НОК) Саудовской Аравии проложило путь к этому знаковому событию. Президент МОК Томас Бах подчеркнул, что сотрудничество гарантирует соблюдение олимпийских ценностей, включая гендерное равенство и вовлечение молодёжи. Выбор Саудовской Аравии не случаен: страна обладает уникальным опытом в сфере киберспорта и располагает необходимой инфраструктурой.

Стоит отметить, что Саудовская Аравия уже заявила о себе как о серьёзном игроке на мировой киберспортивной арене. С 2018 года страна приняла более 100 международных спортивных мероприятий. А с 2024 года планирует проведение ежегодного чемпионата мира по киберспорту, который объединит разные игровые дисциплины.

В наши дни киберспорт перестал быть просто развлечением, превратившись в глобальное явление. Более полумиллиарда человек во всём мире считают себя поклонниками киберспорта. Сможет ли виртуальный спорт стать достойной альтернативой традиционным Олимпийским играм? Ответ на этот вопрос мы получим совсем скоро.

#киберспорт #олимпийские игры #олимпийские киберспортивные игры
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