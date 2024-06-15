Ну, давайте уже начнём.

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации запустило процесс поиска потенциальных разработчиков для создания отечественной игровой консоли. Об этом сообщает пресс-служба министерства, указывая на необходимость определения необходимых мер поддержки в рамках данной инициативы. Однако рыночные эксперты и участники отрасли выражают скептицизм относительно рентабельности проекта, подчёркивая, что его успешная реализация и окупаемость смогут быть достигнуты лишь при наличии государственных субсидий.

реклама

В соответствии с поручением, данным президентом Путиным в марте 2024 года, правительство должно до 15 июня рассмотреть возможности организации производства стационарных и портативных игровых приставок, операционных систем и облачных платформ для дистрибуции игр и приложений пользователю.

Пресс-служба правительства косвенно подтвердила наличие в России уже существующих сервисов, нужных для функционирования систем доставки игр и приложений, приводя в пример VK Play, Fog Play от МТС и «Плюс Гейминг» от Яндекса. Данные платформы позволяют правообладателям публиковать видеоигры для их распространения среди пользователей и обеспечивают доступ к играм удалённо на разнообразных устройствах. Но сложный процесс организации производства игровых консолей остается в ведении Минпромторга.

Со своей стороны, Минпромторг сообщает о ведущихся разговорах с бизнесом и отраслевыми ведомствами по вопросу создания российской консоли. В данный момент идёт подбор потенциальных производителей и проработка должных мер поддержки. Отмечается, что в случае принятия положительного решения, разработка консоли потребует синхронизации с созданием адаптированных для неё игр. Конкретные наименования компаний, готовых взяться за реализацию проекта, министерством не упомянуты. Ответов на запросы о возможном интересе к проекту от Минцифры журналисты пока не получили.

Участники российский игровой индустрии (крупные компании), опрошенные СМИ, убеждены, что создание конкурентоспособной российской игровой приставки не имеет ни экономического, ни технологического смысла без значительных инвестиций.

Так, Антон Фомин из IT-холдинга Fplus указывает на отсутствие в стране необходимого опыта для производства консолей на уровне PlayStation или Xbox и подчёркивает, что это требует времени и капиталовложений. При этом основная прибыль поступает не от самих консолей, которые продаются часто по себестоимости, а от контента и игр. Николай Орлов из «Триколор» считает, что разработка может потребовать внешних вложений, включая государственное финансирование.