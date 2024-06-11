Патч также добавил достижения для DLC «Узник Лимбо» и улучшил ещё кое-что по мелочи.

Разработчики из студии Mundfish представили обновление 1.14.4.0 для своего хита Atomic Heart, насытив игру рядом важных инноваций. Среди ключевых нововведений - функции, повышающие доступность игры, внедрение трассировки лучей для ПК-версии, а также дополнение десятью новыми достижениями, связанными с DLC «Узник Лимбо».

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В рамках усовершенствований доступности представлены опции, ориентированные на инклюзивность и комфорт всех игроков: от режимов для людей с цветовой слепотой до возможности отключения тряски камеры. Дополнительно введены автоматические решения головоломок и система автолечения, что существенно упрощает игровой процесс.

Среди технических новшеств выделяется поддержка трассировки лучей, позволяющая значительно улучшить графическую составляющую игры на ПК. Разработчики уточняют, что данная функция находится в бета-версии и доступна при условии наличия соответствующей видеокарты с поддержкой DXR и объемом памяти от 12 Гбайт. Важно отметить, что при активации трассировки лучей опция Fidelity FX Super Resolution будет отключена, а на консолях данная возможность не реализована.

Дополнение «Узник Лимбо», увидевшее свет ещё в феврале текущего года, обогатилось десятью достижениями, которые могут автоматически разблокироваться для игроков при первом входе в Atomic Heart после установки патча, при условии выполнения необходимых условий.

Данное обновление, доступное на всех игровых платформах, заметно расширяет функциональные возможности игры, делая её более доступной и графически более «продвинутой».