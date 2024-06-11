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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
И трёх лет ждать не пришлось: технологичный шутер Atomic Heart получил поддержку трассировки лучей
Патч также добавил достижения для DLC «Узник Лимбо» и улучшил ещё кое-что по мелочи.

Разработчики из студии Mundfish представили обновление 1.14.4.0 для своего хита Atomic Heart, насытив игру рядом важных инноваций. Среди ключевых нововведений - функции, повышающие доступность игры, внедрение трассировки лучей для ПК-версии, а также дополнение десятью новыми достижениями, связанными с DLC «Узник Лимбо».

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В рамках усовершенствований доступности представлены опции, ориентированные на инклюзивность и комфорт всех игроков: от режимов для людей с цветовой слепотой до возможности отключения тряски камеры. Дополнительно введены автоматические решения головоломок и система автолечения, что существенно упрощает игровой процесс.

Среди технических новшеств выделяется поддержка трассировки лучей, позволяющая значительно улучшить графическую составляющую игры на ПК. Разработчики уточняют, что данная функция находится в бета-версии и доступна при условии наличия соответствующей видеокарты с поддержкой DXR и объемом памяти от 12 Гбайт. Важно отметить, что при активации трассировки лучей опция Fidelity FX Super Resolution будет отключена, а на консолях данная возможность не реализована.

Дополнение «Узник Лимбо», увидевшее свет ещё в феврале текущего года, обогатилось десятью достижениями, которые могут автоматически разблокироваться для игроков при первом входе в Atomic Heart после установки патча, при условии выполнения необходимых условий.

Данное обновление, доступное на всех игровых платформах, заметно расширяет функциональные возможности игры, делая её более доступной и графически более «продвинутой».

#atomic heart #mundfish
1
Показать комментарии (1)
«Узник Лимбо» — так называется новое дополнение к шутеру Atomic Heart, которое выйдет 6 февраля
Дополнение «Узник Лимбо» к шутеру Atomic Heart поступило в продажу
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19:44
Ошибка в тексте в слове замедлить 5 ошибок ))))
И трёх лет ждать не пришлось: технологичный шутер Atomic Heart получил поддержку трассировки лучей
Proxvosst
19:42
А вообще много разных измерений и исследований, учёные сами не могут договориться, а кто мы перед их мнением...
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Proxvosst
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Одну если верить Википедии то -93 https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%8B
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