Не всякой видеоигре суждено без лишних препятствий дожить до своевременного релиза. Многим, не побоимся даже сказать, значительной части игр такая участь не светит: их либо отменяют, откладывая в стол, либо перезапускают, либо задерживают релиз. Ремейк культовой Prince of Persia The Sands of Time был представлен ещё в далёком относительно всех произошедших за это время событий 2020-м году с планом по выходу в 2021-м. Но в момент презентации ремейк был жёстко раскритикован публикой, из-за чего Ubisoft решила отправить проект на доработку.
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Доработка сильно затянулась и в конечном счёте перешла в полный перезапуск производства. И вот, сегодня в рамках мероприятия Ubisoft Forward издательство заявило, что ремейк Prince of Persia The Sands of Time в усовершенствованном виде выйдет в свет в 2026 году. То есть, примерно через шесть лет после первоначального анонса.
Не берёмся судить, насколько велико желание ныне совсем взрослых геймеров вспомнить свою молодость и окунуться в ремейк одной из любимейших игр детства/юности, но ожидание явно затянулось. Здесь разработчиков и издателя спасёт только качество итогового ремейка.