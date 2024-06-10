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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Долгожданный ремейк Prince of Persia The Sands of Time выйдет только в 2026 году
Ubisoft сделала этот проект ещё более долгожданным, чем следовало.

Не всякой видеоигре суждено без лишних препятствий дожить до своевременного релиза. Многим, не побоимся даже сказать, значительной части игр такая участь не светит: их либо отменяют, откладывая в стол, либо перезапускают, либо задерживают релиз. Ремейк культовой Prince of Persia The Sands of Time был представлен ещё в далёком относительно всех произошедших за это время событий 2020-м году с планом по выходу в 2021-м. Но в момент презентации ремейк был жёстко раскритикован публикой, из-за чего Ubisoft решила отправить проект на доработку.

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Доработка сильно затянулась и в конечном счёте перешла в полный перезапуск производства. И вот, сегодня в рамках мероприятия Ubisoft Forward издательство заявило, что ремейк Prince of Persia The Sands of Time в усовершенствованном виде выйдет в свет в 2026 году. То есть, примерно через шесть лет после первоначального анонса.

Не берёмся судить, насколько велико желание ныне совсем взрослых геймеров вспомнить свою молодость и окунуться в ремейк одной из любимейших игр детства/юности, но ожидание явно затянулось. Здесь разработчиков и издателя спасёт только качество итогового ремейка.

#ubisoft #prince of persia the sands of time
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