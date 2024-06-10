Никаких соплей Gears 5, что хорошо.

Разработчики из студии The Coalition, видимо, начитались много всего нехорошего про Gears 5 и решили вернуться к истокам серии. На прошедшей специальной трансляции Microsoft состоялся анонс Gears of War: E-Day, которая станет приквелом всей серии и расскажет о самом главном событии в истории планеты Сера.

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Собственно, E-Day — это День Разлома, когда началось полномасштабное вторжение Орды Саранчи на поверхность с последующей войной против человечества. Если вы играли в оригинальную трилогию, то основные моменты должны помнить, но было это очень давно. По здешней легенде, всего за 26 часов было уничтожено 25 % населения планеты, поэтому День Разлома стал новой точкой отсчёта в обновлённой календарной системе. События E-Day происходят 14 AE — то есть, спустя 14 лет после разлома.

Главный герой Gears of War: E-Day — легендарный Маркус Феникс, кампанию которому составит Дом Сантьяго. В свежей заметке блога, которую можно изучить вот по этой ссылке, разработчики признались, что пересмотрели дизайн Саранчи таким образом, чтобы враги не воспринимались игроком как скучные боты. E-Day в сценарном плане поможет увидеть зарождение связи между Маркусом и Домом, которые в оригинальной игре были настоящими братьями по оружию.

Gears of War: E-Day базируется на движке Unreal Engine 5, и авторы намерены по полной программе задействовать его возможности. Уже сейчас представители The Coalition заявляют, что по картинке новый проект будет «в 100 раз детальнее» Gears 5. Трассировка лучей, продвинутая система разрушений и новые технологии для отрисовки повреждений здесь тоже будут.

Gears of War: E-Day пока не имеет даты релиза, но игра точно не выйдет в текущем году. Мы уверены, что проект выйдет на ПК и Xbox, а вот PS5 пока остаётся под вопросом.