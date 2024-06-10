Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Молодой Маркус Феникс и его напарник в дебютном трейлере Gears of War: E-Day — приквела всей серии
Никаких соплей Gears 5, что хорошо.

Разработчики из студии The Coalition, видимо, начитались много всего нехорошего про Gears 5 и решили вернуться к истокам серии. На прошедшей специальной трансляции Microsoft состоялся анонс Gears of War: E-Day, которая станет приквелом всей серии и расскажет о самом главном событии в истории планеты Сера.

реклама

Собственно, E-Day — это День Разлома, когда началось полномасштабное вторжение Орды Саранчи на поверхность с последующей войной против человечества. Если вы играли в оригинальную трилогию, то основные моменты должны помнить, но было это очень давно. По здешней легенде, всего за 26 часов было уничтожено 25 % населения планеты, поэтому День Разлома стал новой точкой отсчёта в обновлённой календарной системе. События E-Day происходят 14 AE — то есть, спустя 14 лет после разлома.

Главный герой Gears of War: E-Day — легендарный Маркус Феникс, кампанию которому составит Дом Сантьяго. В свежей заметке блога, которую можно изучить вот по этой ссылке, разработчики признались, что пересмотрели дизайн Саранчи таким образом, чтобы враги не воспринимались игроком как скучные боты. E-Day в сценарном плане поможет увидеть зарождение связи между Маркусом и Домом, которые в оригинальной игре были настоящими братьями по оружию.

Gears of War: E-Day базируется на движке Unreal Engine 5, и авторы намерены по полной программе задействовать его возможности. Уже сейчас представители The Coalition заявляют, что по картинке новый проект будет «в 100 раз детальнее» Gears 5. Трассировка лучей, продвинутая система разрушений и новые технологии для отрисовки повреждений здесь тоже будут.

Gears of War: E-Day пока не имеет даты релиза, но игра точно не выйдет в текущем году. Мы уверены, что проект выйдет на ПК и Xbox, а вот PS5 пока остаётся под вопросом.

#microsoft #the coalition #gears of war e day
+
Написать комментарий (0)
Rapidus надеется наладить выпуск 2-нм чипов для Microsoft или Apple
Игровая выручка AMD в следующем году будет стабильна
Фил Спенсер заявил, что Microsoft всё же нужна портативная игровая консоль
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Ryzen 5 7500F vs Core i9-11900K – как самый бюджетный процессор AMD обошёл флагман Intel в играх
55
Почему игровой ноутбук хуже компьютера, а серия NVIDIA GeForce RTX 50 сильно разочарует геймеров
64
Итоги гоночного уик-энда 8-9 июня
2
Как делать покупки на Xbox через Турцию (Аргентину, Египет)
6
О причинах гибели президента Ирана Раиси
7
Выбираем лучший процессор для мощного игрового ПК — 10 самых выгодных моделей в 2024 году
12
В случае конфликта с Китаем, ВВС США понесут огромные потери из-за отсутствия укрытий для самолётов
1
МВФ настоятельно призвал Вашингтон сократить растущий госдолг США
1
Разбираемся, не пора ли продавать старую видеокарту перед выходом линейки NVIDIA GeForce RTX 5000
+

Сейчас обсуждают

Михаил Романов
14:58
Гении в комментах так и не поняли почему опасен ИИ. А опасен он не тем что предпримет враждебные действия против человечества, а наоборот. Заменит человека во всех сферах, гарантировав деградацию госу...
Nvidia позволит разгонять свои видеокарты без потери гарантии
OgoGoLog
14:57
И когда последний раз что-то в поверхность Земли у Роскосмоса втыкалось? Последняя авария была в 2018 году с Союзом. Все года после - десятки успешных запусков.
В Роскосмосе рассказали о сроках создания базы на Луне и её предназначении
Tarment
14:55
Ничего у него не троттлило, и 40% нет, просто наслушался продажных блогеров о крутости амд и 3D кэша, когда 13700K хватает, и хватало бы ещё на долгие годы, вряд ли он там ощутил какую то разницу
Выбираем лучший процессор для мощного игрового ПК — 10 самых выгодных моделей в 2024 году
Tarment
14:52
Так что, мыло то тут есть? DLSS картинку портит?
Выбираем лучший процессор для мощного игрового ПК — 10 самых выгодных моделей в 2024 году
OgoGoLog
14:52
А что до луны не долетели? У Луны-25 проблема была только на последнем этапе.
В Роскосмосе рассказали о сроках создания базы на Луне и её предназначении
vl
14:41
сказки, что замена 13700к на 7800x3d даёт прибавку +40%, скорее всего, 13700к троттлил и сбрасывал частоту. И, кстати, замена 13700к на 7800x3d, ведёт к замене и материнской платы, а это в сумме бол...
Выбираем лучший процессор для мощного игрового ПК — 10 самых выгодных моделей в 2024 году
John Doe
14:36
Интел научился "самодеградировать". Всё уже давно протестировано. Всё можно найти. Без 7500, но есть 7600.
Ryzen 5 7500F vs Core i9-11900K – как самый бюджетный процессор AMD обошёл флагман Intel в играх
Чaтo- - - - Бoт
14:28
Кака бычно клянчил денег и клялся своей мамеле, что обязательно вернёт.
Бесплатное DLC Skyline Valley для Fallout 76 выйдет 12 июня
zik3ak
14:23
Да ебт... Выпустите уже нормальный 5.0, а не ту срань, что сейчас продают. Разницу в реальных задачах между 3 и 4 версией - 10% приходится нащупывать... 4 и 5 вообще 5%...
Контроллер Phison E31T поспособствует распространению PCIe Gen5 накопителей в массовом сегменте
Владимир
14:21
Че ты меня лечиш то тут ? мы про простой говорим ? в простоее интел жрать не будит 125 ватт или сколько там пишут.
Ryzen 5 7500F vs Core i9-11900K – как самый бюджетный процессор AMD обошёл флагман Intel в играх
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем