«Танкистам» пришлось ждать этого почти 15 лет.

Операционный директор «Мира танков» Борис Синицкий анонсировал масштабное обновление игры, которое должно выйти только 22 января следующего года. Апдейт действительно можно считать знаковым, поскольку он добавляет в дерево прокачки машины 11-го уровня — спустя почти 15 лет после её релиза.

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Заявленное новшество, по заявлениям представителей команды «Леста Игры», должно полностью переосмыслить исследование и прокачку машин, предоставляя новые боевые единицы игрокам абсолютно бесплатно. Детали обновления и информация о танках нового уровня, включая их особенности и национальные принадлежности, будут раскрыты позднее. Синицкий заверил сообщество, что команда «Леста Игры» поделится всей информацией по мере её появления.

На сайте «Мира танков» уже размещен таймер, отсчитывающий время до выхода обновления, которое должно серьёзным образом встряхнуть устоявшуюся мету в игре. По этому адресу также будут опубликованы все последние новости и подробности, поэтому, если вы до сих пор считаете себя фанатом проекта, то можете смело добавлять её в закладки.

«Мир танков» — это многопользовательская онлайн-игра с элементами танкового симулятора, которая может похвастаться относительно современной графикой и действительно огромным набором боевых машин (более 600). С момента своего запуска игра сплотила вокруг себя армию фанатов, насчитывающую свыше 40 миллионов человек.