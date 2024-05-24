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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Военная стратегия WARNO о противостоянии СССР и НАТО после отставки Горбачёва вышла из раннего доступа
Есть поддержка субтитров на русском языке.

Военная стратегия WARNO, разработанная Eugen Systems, вышла из стадии раннего доступа и выпущена в полной версии 1.0, которая теперь доступна для покупки на ПК (Steam).

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События WARNO разворачиваются в альтернативной версии 1989 года, где спустя два года после отставки Горбачёва, «подстроенной коммунистами», напряжённость в мире достигает пика в разделённой Германии. Силы НАТО и Варшавского договора готовятся к неизбежному вооружённому конфликту, в котором и предлагают поучаствовать геймерам.

Обновление 1.0 внесло в WARNO множество улучшений, среди которых стоит отметить четыре новые кампании, упрощение командования с помощью функции быстрого выбора войск, подсказки на экранах загрузки и множество технических правок.

WARNO предлагает игрокам встать у руля армий обеих сторон. Так, силам США, Западной Германии, Великобритании и Франции противостоят Советский Союз и Восточная Германия. Игрокам доступен выбор из более чем тысячи юнитов.

Реализация боевых операций представлена на внушительных по детализации картах, рельеф которых включает холмы, речные переправы и обширные лесопосадки. Разработчики предусмотрели различные режимы игры — от сюжетных миссий и кампаний до PvP-баталий, поддерживающих битвы в формате вплоть до «10 на 10».

#warno #eugen systems
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