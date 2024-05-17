Игр по этой вселенной хватает с избытком. Будет ещё одна.

Игровая студия Creative Assembly за всю свою многолетнюю историю больше всего радовала нас проектами серии Total War. Так уж получилось, что мы привыкли ассоциировать данную команду с комплексными стратегиями, у которых раз от раз раза менялись не только системные требования, но и антураж. У разработчиков также неплохо получилось отойти от привычного исторического сеттинга и «отработать по полной» в выдуманной вселенной (Warhammer).

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Вскоре мы станем свидетелями нового эксперимента британцев. Как сообщает игровой сайт DualShockers, команда Creative Assembly в настоящий момент трудится сразу над несколькими проектами серии Total War. Причём, действие одной из них будет происходить в «далёкой-далёкой галактике». Инсайдер издания утверждает, что данный проект получит название Total War: Star Wars. И это одна из трёх игр, находившихся в разработке ещё по состоянию на октябрь 2023-го.

К сожалению, вменяемых подробностей о стратегии по «Звёздным войнам» журналисты выудить пока не смогли. Но, по предварительным данным, её выход должен состояться в течение ближайших пару лет, поскольку у Creative Assembly очень плотный график с проектами Total War (по одному в год).

В настоящий момент Creative Assembly в поте лица трудится над крупным обновлением для вышедшей несколько месяцев назад Total War: Pharaoh. Стратегию приняли без особой помпы, о чём свидетельствует печальный рейтинг в Steam: 62 % на основании только лишь 2,6 тысячи отзывов.