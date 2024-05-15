Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Авторы хорроров Until Dawn и Dark Pictures анонсировали The Casting of Frank Stone — новую игру про «студентиков на свежем воздухе» и маньяка
Кажется, они вновь себя не будут беречь.

Разработчики из Supermassive Games совместно с издательством Behavior Interactive представили дебютный геймплейный трейлер The Casting of Frank Stone — приключенческого хоррора про группу подростков, которые столкнулись с ужасами города Сидар-Хиллс.

реклама

Ужас в этом маленьком городке оказался вполне конкретный — это призрак некоего плохого парня Фрэнка Стоуна. Подростки по ходу развития сюжета сталкиваются с последствиями деятельности злодея и пытаются, как это часто бывает в хоррорах, выжить.

Представители Supermassive Games уже сейчас заявили, что в их игре каждое решение, принятое геймером, способно будет изменить ход всей истории и определить будущее каждого из «студентиков на свежем воздухе». А ещё нам обещают много эмоций, юмора и непростых выборов — всё, что нужно фанатам жанра.

The Casting of Frank Stone создаётся силами студии, которая ранее подарила нам The Quarry, Until Dawn и серию игр Dark Pictures Anthology. Новый же проект должен поступить в продажу до конца 2024 года на ПК, PS5, Xbox Series X и S.

Оценить первые скриншоты и свериться с описанием игры можно на соответствующих страницах в Steam и EGS. Приятно, что проект получит полный перевод на русский язык — озвучку тоже сделают, что уже становится редкостью.

#supermassive games #behavior interactive #the casting of frank stone
+
Написать комментарий (0)
Видео: геймплей приключенческой игры Little Nightmares III
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Во что поиграть, если не нравится Heroes of Might and Magic III
98
Подсчитываем, насколько более мощный ПК можно собрать за стоимость игрового ноутбука в 2024 году
12
Как я зря потратил 8500 рублей или неудачный апгрейд старого SATA SSD на новый M.2 NVMe SSD
49
Broken Roads - нудная и абсолютно безыдейная игра (субъективный обзор)
+
Сколько герц осилит ваше зрение или предел мониторов для игровой индустрии
168
Какими будут видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5000 Blackwell – мой прогноз
58
Итоги гоночного уик-энда 11-12 мая
1
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Май)
9
Почему сегодня плохое время для покупки GeForce RTX 4090, и сколько времени нужно подождать
82
О наступлении в Харьковской области - с картами, фотками и большими буквами
24

Сейчас обсуждают

Алекс Вандармиров
05:16
тогда 8к уже не потратить так легко. Там взрослая жизнь ипотека, аренда дети, еду самому покупать. 8к будешь роскошью!
Как я зря потратил 8500 рублей или неудачный апгрейд старого SATA SSD на новый M.2 NVMe SSD
Артём Белобородов
04:43
Комп народный Собран в Китае
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Май)
DANYNAFIG
04:38
Тьфу на вас хохлы , чушпаны :D
Госсекретарь США в Киеве поел пиццу, выступил в музыкальном клубе и заявил о необходимости мобилизации на Украине
Labardin Makc
04:34
Всех приветствую!) Пока читал возник вопрос, собирал комп и для нача взял себе самунг ево 970. Теперь вот недавно обновился на 990 2тб. Естественно скорость чтение разное в два раза почти, все устана...
Как я зря потратил 8500 рублей или неудачный апгрейд старого SATA SSD на новый M.2 NVMe SSD
Алекс Вандармиров
04:20
Я перешел с 5800Х3D на 14600К - и только выиграл. На АМД сидел с 1600Х, затем 2700, потом 3800Х, 5600 и 5800Х3D Считаю 14е поколение лучшей покупкой под универсальные задачи. В рабочих задачах интел в...
В чем недостаток процессоров Core Ultra 200 и почему их можно не ждать
Михаил Авраменко
03:57
Зато каков медийный эффект - каклы восторженно похрюкивают и наивно ожидают новых пряников от своих хозяев.
Госсекретарь США в Киеве поел пиццу, выступил в музыкальном клубе и заявил о необходимости мобилизации на Украине
Сергей Гончаров
03:35
очнись сынок - https://technical.city/ru/cpu/Core-i9-9980XE-protiv-Ryzen-9-7950X3D
В чем недостаток процессоров Core Ultra 200 и почему их можно не ждать
Александр Дедок
03:35
да, грамотность бы тебе подтянуть. Даже предмет на котором ты так зациклен правильно написать не можешь. Фаллос пишется с 2 буквами "л".
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Май)
Валерий Агапов
03:25
Насчёт плохо может быть, а может наворовали и угомонились, но скорее всего воруют дальше дистанционно. Ни у кого никто ничего не отнимал. НЕ пересмотр прихватизации это святое. А вообще информация инт...
При обыске у задержанного начальника управления кадров МО РФ Кузнецова нашли денег на сумму более 100 млн рублей
Александр Дедок
03:24
Как ты самокритичен :)) Всю правду ты о себе написал и добавить особо нечего.
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Май)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем