Кажется, они вновь себя не будут беречь.

Разработчики из Supermassive Games совместно с издательством Behavior Interactive представили дебютный геймплейный трейлер The Casting of Frank Stone — приключенческого хоррора про группу подростков, которые столкнулись с ужасами города Сидар-Хиллс.

Ужас в этом маленьком городке оказался вполне конкретный — это призрак некоего плохого парня Фрэнка Стоуна. Подростки по ходу развития сюжета сталкиваются с последствиями деятельности злодея и пытаются, как это часто бывает в хоррорах, выжить.

Представители Supermassive Games уже сейчас заявили, что в их игре каждое решение, принятое геймером, способно будет изменить ход всей истории и определить будущее каждого из «студентиков на свежем воздухе». А ещё нам обещают много эмоций, юмора и непростых выборов — всё, что нужно фанатам жанра.

The Casting of Frank Stone создаётся силами студии, которая ранее подарила нам The Quarry, Until Dawn и серию игр Dark Pictures Anthology. Новый же проект должен поступить в продажу до конца 2024 года на ПК, PS5, Xbox Series X и S.

Оценить первые скриншоты и свериться с описанием игры можно на соответствующих страницах в Steam и EGS. Приятно, что проект получит полный перевод на русский язык — озвучку тоже сделают, что уже становится редкостью.