Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
ПК-версия «демократического» шутера Helldivers 2 вскоре потребует наличия привязанного PSN-аккаунта
Иначе в игру просто не получится зайти.

реклама

Неприятные изменения ждут игроков в PC-версии Helldivers 2, поскольку скоро для игры потребуется учетная запись в PlayStation Network (PSN). При попытке запуска шутера уже сейчас предлагается синхронизировать Steam аккаунт с аккаунтом в PSN, но если в настоящий момент это ещё не является обязательным условием, то в ближайшем будущем оно таковым станет.

реклама

Sony рассказала, что начальные сложности с привязкой аккаунтов были вызваны техническими проблемами после выпуска игры. Но теперь все недочёты устранены, поэтому процедура станет обязательной. Вот график грядущих изменений:

  • С 6 мая новые игроки PC-версии Helldivers 2 должны будут зарегистрировать свою PSN-учетную запись для игры.
  • С 30 мая перед всеми игроками начнут возникать уведомления о привязке аккаунтов, и у них будет время до 4 июня на выполнение этого требования. Тем, у кого нет PSN-аккаунта, предстоит его создать.

Следует учитывать, что предупреждение о необходимости наличия PSN-аккаунта для игры в Helldivers 2 было размещено на странице игры еще до её выпуска, что делает изменение менее неожиданным для внимательных пользователей.

Sony утверждает, что такое нововведение направлено на повышение защиты пользователей, например, от «гриферства» и других видов недобросовестного поведения. Кроме того, связывание аккаунтов предоставит заблокированным пользователям возможность обжаловать решения о блокировке.

Реакция игрового сообщества оказалась ожидаемо негативной. Некоторые игроки выразили разочарование постоянно растущим количеством необходимых аккаунтов для игры, в то время как другие обвинили Sony в политике, направленной против интересов потребителя. Были и замечания о том, что Sony с помощью такого способа стремится искусственным путем увеличить пользовательскую базу PSN. Аналитические данные указывают на то, что довольно большой объём продаж Helldivers 2 пришёлся именно на PC.

#sony #helldivers 2
+
Написать комментарий (0)
Системные требования ПК-версии Ghost of Tsushima: для игры на «минималках» сгодится и GTX 960, но для красивой графики в 4K при 60 кадрах/c нужна RTX 4080
Sony перестаралась с производством гарнитур PSVR2 и теперь возьмёт паузу
Масштабный патч для тактического шутера Helldivers 2: изменённый баланс пушек, более коварные враги и многое другое
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

The Callisto Protocol: тот же Dead Space - вид сбоку (субъективный обзор)
54
Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
27
GeForce RTX 4060, RTX 3060 или RX 7600 - какую видеокарту выбрать для игр в разрешении Full HD
67
Выбираем игровой ноутбук по разумной цене – почему в продаже нет идеального геймерского лэптопа
4
Солнечные фермы и электростанции - энергия будущего или угроза природе
15
Обзор игры Half-Life 2 - Период полураспада продолжается
11
Сборка ретро-ПК - часть 3: Десктопный Pentium 233MMX против серверного Pentium Pro 200
16
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024)
2
О монополии Китая и США на добычу полезных ископаемых в Африке
1
Моё мнение о Fallout 4 на PS5 (PushSqare)
3

Сейчас обсуждают

irnwlf
16:46
Зачем ЭТО подключать к монитору? Может лучше системник подключить к монитору и на нормальной клаве и мышке играть? Извращение за бешеные бабки.
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024)
FelsheR-ZVZVZVzV
16:43
лучше не проверять, если сам её не ставил.)
Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
Матвей Косенко
16:43
У меня стоит Asus ROG Strixs на киловатт. Очень качественно сделанный БП, но и цена на него соответствует. Я его брал за 17к Иногда мне кажется, что я перегнул палку, но слушая истории людей у которых...
Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
irnwlf
16:31
Враг России ты. Ты тот, кто говорит на белое - черное, а на черное - белое. Мало того что сам себе, так еще и другим. Истинный враг. Все всё понимают. Сказать просто боятся.
Дипломатическая попытка США разрешить конфликт в Газе потерпела фиаско
Красный Пенетратор
16:30
Запомните, дети, игровые видеокарты делает строго компания АМД, посмотрите что в приставках и все вопросы отпадут, а приставки - двигатель игростороя. Компания нивидия продаёт за оверпрайс плохие чипы...
GeForce RTX 4060, RTX 3060 или RX 7600 - какую видеокарту выбрать для игр в разрешении Full HD
boo4a
16:30
Если нормальная защитная автоматика в доме стоит, можно не выключать
Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
Красный Пенетратор
16:27
аналвейк-2 и хойгвардс не игры вовсе, а тренажёры для умственно отсталых хромосомо-даунито
GeForce RTX 4060, RTX 3060 или RX 7600 - какую видеокарту выбрать для игр в разрешении Full HD
E. S.
16:25
они там через одного что ли наркоманы???
Кулеба в интервью рассказал про «принуждение к переговорам Москвы» на выгодных Киеву условиях
Александр Ломакин
16:23
Не успокоил:(....кинь ссылку на нормальный коммент, а не х... тачку.
Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
salexa
16:20
дай,дай задрал уже попрошайка,хотя сам стал уже долларовым миллиардером,фу мля
Зеленский вновь требует от Запада новых поставок оружия и денежной помощи
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем