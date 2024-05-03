Иначе в игру просто не получится зайти.

Неприятные изменения ждут игроков в PC-версии Helldivers 2, поскольку скоро для игры потребуется учетная запись в PlayStation Network (PSN). При попытке запуска шутера уже сейчас предлагается синхронизировать Steam аккаунт с аккаунтом в PSN, но если в настоящий момент это ещё не является обязательным условием, то в ближайшем будущем оно таковым станет.

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Sony рассказала, что начальные сложности с привязкой аккаунтов были вызваны техническими проблемами после выпуска игры. Но теперь все недочёты устранены, поэтому процедура станет обязательной. Вот график грядущих изменений:

С 6 мая новые игроки PC-версии Helldivers 2 должны будут зарегистрировать свою PSN-учетную запись для игры.

С 30 мая перед всеми игроками начнут возникать уведомления о привязке аккаунтов, и у них будет время до 4 июня на выполнение этого требования. Тем, у кого нет PSN-аккаунта, предстоит его создать.

Следует учитывать, что предупреждение о необходимости наличия PSN-аккаунта для игры в Helldivers 2 было размещено на странице игры еще до её выпуска, что делает изменение менее неожиданным для внимательных пользователей.

Sony утверждает, что такое нововведение направлено на повышение защиты пользователей, например, от «гриферства» и других видов недобросовестного поведения. Кроме того, связывание аккаунтов предоставит заблокированным пользователям возможность обжаловать решения о блокировке.

Реакция игрового сообщества оказалась ожидаемо негативной. Некоторые игроки выразили разочарование постоянно растущим количеством необходимых аккаунтов для игры, в то время как другие обвинили Sony в политике, направленной против интересов потребителя. Были и замечания о том, что Sony с помощью такого способа стремится искусственным путем увеличить пользовательскую базу PSN. Аналитические данные указывают на то, что довольно большой объём продаж Helldivers 2 пришёлся именно на PC.