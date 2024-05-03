Планы по выпуску контента у авторов расписаны на год вперёд.

Издательство Ubisoft объявило дату выпуска своего нового бесплатного мультиплеерного шутера XDefiant — запуск игры запланирован на 21 мая, об этом было сообщено без особой огласки и предварительно издаваемых трейлеров. Разработчики заявили, что подробности и информация об игровом процессе будут представлены публике в ближайшие недели перед официальным релизом.

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Ранее запуск игры был запланирован на 2021 год, однако дата выхода переносилась по несколько раз. Похоже, что финальное тестирование удовлетворило ожидания руководства студии Ubisoft San Francisco, что и позволило установить конечную дату релиза.

С первым днём выхода игры начинается предсезон, продолжительностью в шесть недель, в рамках которого игрокам предложат:

пять уникальных фракций с персонажами, обладающими специальными способностями;

восемнадцать разнообразных карт;

пять захватывающих игровых режимов;

солидный арсенал из двадцати четырех видов оружия со свыше сорока модификациями для глубокой персонализации.

В течение предсезона участникам будет предоставлена возможность открыть эксклюзивные награды, которые были доступны во время бета-тестирования. После этого начнётся первый игровой сезон, который включит в себя новую фракцию, три новые карты, три вида оружия и боевой пропуск с девяноста уровнями. План обновления игры включает запуск новых сезонов каждые три месяца.

С 21 мая XDefiant будет доступен для бесплатной загрузки на платформах ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.