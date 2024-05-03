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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Шутер XDefiant от компании Ubisoft, бессовестно копирующий Call of Duty, получил точную дату релиза
Планы по выпуску контента у авторов расписаны на год вперёд.

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Издательство Ubisoft объявило дату выпуска своего нового бесплатного мультиплеерного шутера XDefiant — запуск игры запланирован на 21 мая, об этом было сообщено без особой огласки и предварительно издаваемых трейлеров. Разработчики заявили, что подробности и информация об игровом процессе будут представлены публике в ближайшие недели перед официальным релизом.

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Ранее запуск игры был запланирован на 2021 год, однако дата выхода переносилась по несколько раз. Похоже, что финальное тестирование удовлетворило ожидания руководства студии Ubisoft San Francisco, что и позволило установить конечную дату релиза.

С первым днём выхода игры начинается предсезон, продолжительностью в шесть недель, в рамках которого игрокам предложат:

  • пять уникальных фракций с персонажами, обладающими специальными способностями;
  • восемнадцать разнообразных карт;
  • пять захватывающих игровых режимов;
  • солидный арсенал из двадцати четырех видов оружия со свыше сорока модификациями для глубокой персонализации.

В течение предсезона участникам будет предоставлена возможность открыть эксклюзивные награды, которые были доступны во время бета-тестирования. После этого начнётся первый игровой сезон, который включит в себя новую фракцию, три новые карты, три вида оружия и боевой пропуск с девяноста уровнями. План обновления игры включает запуск новых сезонов каждые три месяца.

С 21 мая XDefiant будет доступен для бесплатной загрузки на платформах ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.

#ubisoft #xdefiant
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Сюжетный трейлер приключенческого экшена Star Wars Outlaws про талантливую воровку Кей Весс — с датой релиза и стартом предзаказов
Ubisoft проведёт открытое тестирование сетевого шутера-долгостроя XDefiant уже на этой неделе
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