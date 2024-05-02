Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Геймплей ремейка первой «Готики» и Titan Quest 2 покажут на специальной трансляции THQ Nordic в августе
А оформить предзаказ на супердорогое издание Gothic 1 Remake можно уже сейчас, ага.

реклама

Издательство THQ Nordic готовит трансляцию 2 августа в 22:00 по МСК, где представит свежие мировые премьеры, уже анонсированные проекты и сюрпризы.

реклама

Разработчики из HandyGames подогреют интерес к основной трансляции, в рамках которой планируется показать Gothic 1 Remake, Titan Quest 2 и ещё несколько неанонсированных игр неанонсированные игры. Также есть вероятность узнать больше о Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin.

В центре внимания остаётся ожидаемый ремейк первой «Готики», хотя его релиз назначен лишь на 2025 год, и фанаты уже высказались о ранних предзаказах коллекционных изданий. Если коротко, то геймеры остались в полном недоумении от анонса — дескать, дорогую «коллекционку» купить предлагают уже сейчас, а показать геймплей и графическое исполнение проекта разработчики пока не торопятся.

Трансляцию выставки можно будет посмотреть на каналах YouTube, Twitch и в Steam. Нппомним, что в прошлом году на аналогичной трансляции издательство THQ Nordic анонсировало Space for Sale и гоночную Wreckreation.

#thq nordic #ремейк #готика #titan quest 2 #gothic 1 remake
+
Написать комментарий (0)
Видео: новый трейлер Alone in the Dark знакомит игроков с безумием
Расширенные системные требования хоррора Alone in the Dark — для игры на «ультра» нужно иметь RTX 4070ti
Системные требования хоррора Alone in the Dark получились максимально щадящими — для запуска сгодится GTX 1050 Ti
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

ТОП-6 жестких дисков для домашнего или игрового ПК — рейтинг 2024 года
20
Как я собирал игровой ПК за 1 000 000 рублей, и почему мне не хватило денег на монитор
59
The Callisto Protocol: тот же Dead Space - вид сбоку (субъективный обзор)
67
Три неплохих фильма о гангстерах (субъективный обзор)
1
Не работает локальный репозиторий Debian - решение проблемы, и за что многие не любят Linux
74
Выбираем игровой ноутбук по разумной цене – почему в продаже нет идеального геймерского лэптопа
3
GeForce RTX 4060, RTX 3060 или RX 7600 - какую видеокарту выбрать для игр в разрешении Full HD
74
Обзор игры Half-Life 2 - Период полураспада продолжается
8
Солнечные фермы и электростанции - энергия будущего или угроза природе
14
Моё мнение о Sea of Thieves на PS5 (PushSqare)
2

Сейчас обсуждают

Алексей Полянский
18:49
И как бороться с 9950х в мультикоре??
24-ядерный Core Ultra 9 285K возглавит новую линейку процессоров Intel Arrow Lake-S осенью 2024
Spike Rus
18:46
(при условии, что её не устанавливают на компьютер 10-летней давности, конечно). 10 лет назад были Phenomы II x4-x6, FX 4,6,8ххх, Корики i3 4ххх, i5 46xx, APU A10-7ххх серии и типичные 8 Гб ОЗУ. И это...
Пользователи Windows 11 стремительно откатываются обратно на Windows 10 — статистика Statcounter
Ezdiumno_ru
18:42
Обычные сезонные колебания. Глядишь, к концу лета 11 опять поднимется, 10 подсядет. Хотя бы из-за покупки новых компов с 11 на новый учебный год.
Пользователи Windows 11 стремительно откатываются обратно на Windows 10 — статистика Statcounter
DIP48
18:41
А потом бац...и массовая эпидемия. И все вокруг пластмассовое развалилось. Очередной Ковид-25
Учёные создали генномодифицированные бактерии, способные разлагать очень прочный пластик
Евгений Лотарев
18:31
Она нам нахрен не нужна эта трассировка ваша! 4 поколения Хуанг льет в уши мочу, что "ну вот теперь-то у нас карты для 4к" и каждый раз оказывается что "опять нишмагли". Да еще эту трассировку всем вт...
Трассировку лучей в AMD RDNA4 называют совершенно новой разработкой, а не доработкой существующей
glavhyilo
18:30
кавалерийский батальон-это как чапаев что ли.Ликует кавалерия,сегодня к нам приехал в гости,лаврентий палыч берия
США перебрасывают несколько тысяч бойцов из 10-й горнострелковой дивизии в Восточную Европу
Roman Batov
18:30
Думаю скоро косоглазые братья начнут китайские планшеты прошивать глобалкой и получим Xiaoxin, ещё один недорогой планшет будет.
Планшет Lenovo Tab K11 Plus появится на глобальном рынке — это переименованный Zhaoyang K11
Bamboliny
18:18
Спасибо. Shuttle, видимо, был очень скромной компанией, вечно прятался за какими-то непроизносимыми и плохозапоминающимися буквенно-цифровыми сочетаниями ;-).
Сборка ретро-ПК - часть 3: Десктопный Pentium 233MMX против серверного Pentium Pro 200
ev_rus
18:16
3060 в 1080р в Кибере на всех макс, в дровах макс, простые лучи на макс, выдает играбельные стабильные 50 фпс по красоте с длсс "качество", которое в Кибере работает отлично. 4060 выдает еще больше, т...
GeForce RTX 4060, RTX 3060 или RX 7600 - какую видеокарту выбрать для игр в разрешении Full HD
Артём Николаев
18:16
4060 кака, говорю как новоиспечённый владелец 4060. 8 ГБ уже сейчас мало. Чип тащит, ДЛСС вообще удваивает фпс, но если не хватает памяти, через несколько минут игры начинаются рывки. Приходится заниж...
GeForce RTX 4060, RTX 3060 или RX 7600 - какую видеокарту выбрать для игр в разрешении Full HD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем