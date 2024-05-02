А оформить предзаказ на супердорогое издание Gothic 1 Remake можно уже сейчас, ага.

Издательство THQ Nordic готовит трансляцию 2 августа в 22:00 по МСК, где представит свежие мировые премьеры, уже анонсированные проекты и сюрпризы.

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Разработчики из HandyGames подогреют интерес к основной трансляции, в рамках которой планируется показать Gothic 1 Remake, Titan Quest 2 и ещё несколько неанонсированных игр неанонсированные игры. Также есть вероятность узнать больше о Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin.

В центре внимания остаётся ожидаемый ремейк первой «Готики», хотя его релиз назначен лишь на 2025 год, и фанаты уже высказались о ранних предзаказах коллекционных изданий. Если коротко, то геймеры остались в полном недоумении от анонса — дескать, дорогую «коллекционку» купить предлагают уже сейчас, а показать геймплей и графическое исполнение проекта разработчики пока не торопятся.

Трансляцию выставки можно будет посмотреть на каналах YouTube, Twitch и в Steam. Нппомним, что в прошлом году на аналогичной трансляции издательство THQ Nordic анонсировало Space for Sale и гоночную Wreckreation.