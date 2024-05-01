Microsoft (и, как следствие, Xbox Game Studios) демонстративно ушла с российского рынка, если кто запамятовал, и денег от российских пользователей не хочет.

Как вы знаете, Microsoft демонстративно покинула российский рынок и не хочет получать от российских геймеров деньги за свои продукты. Отвечать на такое поведение игрового издателя и/или разработчика надо однозначно — игнором или пользованием «народных версий» его товаров — однако порой случаются любопытные казусы. Так, на днях пользователи Steam заметили, что в российском сегменте сервиса для предварительного заказа стала доступна Senua’s Saga Hellblade II.

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Игра предлагается по предзаказу по цене в 3 119 рублей, то есть, ценник является региональным, пусть и значительно более высоким, чем региональные цены в большинстве других регионов.

Учитывая, что Senua’s Saga Hellblade II разработана студией Ninja Theory, издаётся Xbox Game Studios, а предыдущая часть продолжает оставаться «Ой, недоступной» в российском Steam, то сейчас пользователи склоняются к мысли, что мы имеем дело с ошибкой. Мы настоятельно советуем не оформлять предварительный заказ на данный проект по двум причинам: во-первых, в случае, если Microsoft заметит ошибку, а это рано или поздно случится, то игру могут изъять (пусть и с возвращением средств) с учётной записи, а во-вторых, принципиально не надо давать деньги компаниям, которые ушли с российского рынка. Издатель, по сути, прямым текстом сказал, что ему деньги российских геймеров не нужны.

Что до Senua’s Saga Hellblade II, то её релиз состоится уже совсем скоро — 21 мая.