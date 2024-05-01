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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Владелец прав на Dungeons & Dragons, по которой сделана Baldur’s Gate 3, инвестирует аж 1 миллиард долларов в разработку крупных игр
Успех детища Larian Studios ещё долго будет будоражить умы руководства Hasbro.

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Hasbro, всемирно известный производитель игрушек и владелец брендов Wizards of the Coast и Dungeons & Dragons, объявила о масштабных инвестициях в игровую индустрию. Как утверждает топ-менеджер компании Дэн Аюб в интервью для GamesIndustry.biz, Hasbro вложила более миллиарда долларов в создание AAA-проектов от внутренних студий.

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Дэн Аюб отмечает, что Hasbro всегда интересовалась играми в различных форматах, делая при этом упор на игрушки. Тем не менее, столь масштабное инвестирование в разработку видеоигр представляется компании естественным шагом в развитии и подходит к её стратегии на ближайшее столетие (так действительно было объявлено).

Новый подход Hasbro предполагает создание сильных и качественных брендов, способных привлечь различные аудитории. Компания также нацелена на формирование новых франшиз через видеоигры, которые в дальнейшем можно адаптировать в разные формы развлечений. В качестве примера Аюб упоминает EXODUS, вселенная которой может в будущем перекочевать в ряды игрушечных линеек от Hasbro.

Из внутренних студий Hasbro достойны обсуждения:

  • Atomic Arcade — она займется созданием игры по мотивам известного персонажа Snake Eyes из вселенной G.I. Joe. Игра обещает представить персонажа в новом свете, судя по опыту лидеров Atomic Arcade, имевших дело с Batman: Arkham Asylum, можно ожидать интригующего переосмысления.
  • Invoke Studios — погружается в проектирование игры, основанной на D&D.
  • Skeleton Key — разрабатывает проект с упором на мрачность и ужас.
  • Archetype — студия, сформированная ветеранами BioWare, направляет свои усилия на создание новой вселенной EXODUS с научно-фантастической направленностью.

Напомним, ранее Hasbro уже предпринимала попытки интегрироваться в игровую индустрию, приобретя Atari и MicroProse, но в конечном итоге от этого проекта было решено избавиться. Нынешняя стратегия ориентирована на создание сосредоточенного портфеля премиальных и качественных игровых продуктов, которые могли бы подарить геймерам максимально аутентичный игровой опыт. Для достижения таких амбициозных целей Hasbro готова предоставить своим студиям все необходимое — в том числе достаточное количество времени для разработки.

#baldurs gate 3 #hasbro
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