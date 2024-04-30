Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Вдохновлённый The Legend of Zelda красочный боевик Dungeons of Hinterberg представлен двумя новыми трейлерами
Дата релиза проекта тоже стала известна.

реклама

Разработчики из венской студии Microbird совместно с издательством Curve Games определились с датой выхода своего живописного боевика Dungeons of Hinterberg. По такому случаю были выпущены сразу два новых трейлера.

реклама

Действие игры будет происходить в альпийской деревне Хинтерберг, вокруг которой появились 25 новых подземелий. По здешней легенде, уничтожение монстров из обнаруженных подземных мест стало ключевым поводом для регулярного прибытия туристов.

Главная героиня Dungeons of Hinterberg — девушка Луиза, юрист-практикантка, которой надоела городская жизнь. Она пребывает в деревню и отправляется на поиски приключений. Неоценимую помощь в завораживающих скитаниях протагонистки станут оказывать меч и, представьте себе, путеводитель. С помощью последнего девушка будет исследовать деревушку Хинтерберг и разыскивать тех самых монстров.

У проекта венской студии Microbird давно есть своя страничка в Steam, откуда можно «подтянуть» парочку красивых скриншотов, демонстрирующих притягательный визуальный стиль боевика.

«Добро пожаловать в Хинтерберг, новое туристическое место в идиллических австрийских Альпах! Вы играете за Луизу, измученную стажёрку юридического факультета, которая отдыхает от своей быстро меняющейся корпоративной жизни, чтобы покорить Подземелья Хинтерберга. В Хинтерберге можно найти множество подземелий и приключений — отправят ли Луизу собирать вещи в первый день или она останется, чтобы стать мастером-убийцей? Есть только один способ выяснить…

Спуститесь на сноуборде по леднику, пройдите по лесу на зиплайне, поднимитесь на гору или выпейте кофе у озера... Нет недостатка в местах, которые можно открыть, пока вы ищете следующее подземелье!» — гласит официальное описание проекта в магазине Valve.

Dungeons of Hinterberg поступит в продажу 18 июля на ПК (Steam), Xbox Series X и S. Проект также пропишется в библиотеке сервиса Game Pass. Игрокам, которых заинтересует данное произведение, следует подать заявку на участие в бета-тестировании — мероприятие пройдет с 9 по 16 мая. К сожалению, у игры нет поддержки русского языка.

Зато журналисты, которые успели прикоснуться к предварительной версии Dungeons of Hinterberg, назвали проект удачным жанровым гибридом двух последних The Legend of Zelda и проектов серии Persona. От бестселлеров Nintendo здесь взят дизайн подземелий с головоломками, а у «Персоны» авторы подсмотрели систему взаимоотношений с союзниками.

#curve games #dungeons of hinterberg #microbird
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Сколько раз в год я переустанавливаю Windows, и почему советы диванных экспертов лучше не читать
41
Как понять, что пришло время переустановить Linux
101
Asia Times: В обмен на передовые чипы РФ отправляет в Гонконг много золота и драгоценных камней
5
ТОП-7 видеокарт для FullHD-гейминга стоимостью до 50 тысяч рублей — рейтинг 2024 года
37
Итоги гоночного уик-энда 27-28 апреля
+
Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
44
Обзор игры Half-Life 2 Episode One - Гордон снова вернулся
2
Почему не стоит покупать готовый компьютер - cравнение с самостоятельной сборкой
6
Моё мнение о Stellar Blade (PushSqare)
11
Как Xbox и Фил Спенсер вставляют палки в колеса игровой индустрии
4

Сейчас обсуждают

Cowboy Huggies
16:29
На 40 мегабайтный диск записал 20 лет назад пару игр и они там как лежали, так и лежат.
5 причин, по которым я храню важные данные на восьми старых HDD, а не покупаю новый большого объема
Nvidia&Intel Hater
16:29
то есть ты так же слеп и by не видишь в адресе -ну да.забыли мы про тн монитор и очки -12
Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
Nvidia&Intel Hater
16:28
да клешнепалый шеша просто идиот.ему что рубли рф ,что белорусские -какая разница
Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
Cowboy Huggies
16:27
Мне операционную систему не пришлось переустанавливать после переезда на другой сокет, достаточно было обновить драйвера.
В китайском магазине всего за 14 долларов продают процессоры Intel 15-го поколения
Легенда
16:27
мне ненадо донатить. даже сылки нет.
Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
Rendol
16:21
Стримы смотрят только дебилы, нужно самому играть. Ещё больше дебилы кидают этим бездельникам деньги за то что те играют
Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
ev_rus
16:18
Про что и речь. Особенно для 2к на ультрах. Плюс не нужны танцы с бубном, охлада из коробки хватает, дрова нормальные, жор намного меньше (менее 300 ватт в играх) и доп универсальность, эффективность ...
Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
ExtenZ
16:18
зачем купить i5 13 поколения если хватит и i5 11 поколения, зато память 16+16 докупить, ддр4 и разницу в 4070 ставить?
Почему не стоит покупать готовый компьютер - cравнение с самостоятельной сборкой
Кызахстанчево
16:17
отвратительная, неинтересная игра с дебильным лвлдизайном
Моё мнение о Dragon’s Dogma 2 (PushSqare)
Легенда
16:13
я в шоке. 4 часа стримлю ниодного зрителя небыло
Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем