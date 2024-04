Дата релиза проекта тоже стала известна.

Разработчики из венской студии Microbird совместно с издательством Curve Games определились с датой выхода своего живописного боевика Dungeons of Hinterberg. По такому случаю были выпущены сразу два новых трейлера.

Действие игры будет происходить в альпийской деревне Хинтерберг, вокруг которой появились 25 новых подземелий. По здешней легенде, уничтожение монстров из обнаруженных подземных мест стало ключевым поводом для регулярного прибытия туристов.

Главная героиня Dungeons of Hinterberg — девушка Луиза, юрист-практикантка, которой надоела городская жизнь. Она пребывает в деревню и отправляется на поиски приключений. Неоценимую помощь в завораживающих скитаниях протагонистки станут оказывать меч и, представьте себе, путеводитель. С помощью последнего девушка будет исследовать деревушку Хинтерберг и разыскивать тех самых монстров.

У проекта венской студии Microbird давно есть своя страничка в Steam, откуда можно «подтянуть» парочку красивых скриншотов, демонстрирующих притягательный визуальный стиль боевика.

«Добро пожаловать в Хинтерберг, новое туристическое место в идиллических австрийских Альпах! Вы играете за Луизу, измученную стажёрку юридического факультета, которая отдыхает от своей быстро меняющейся корпоративной жизни, чтобы покорить Подземелья Хинтерберга. В Хинтерберге можно найти множество подземелий и приключений — отправят ли Луизу собирать вещи в первый день или она останется, чтобы стать мастером-убийцей? Есть только один способ выяснить…

Спуститесь на сноуборде по леднику, пройдите по лесу на зиплайне, поднимитесь на гору или выпейте кофе у озера... Нет недостатка в местах, которые можно открыть, пока вы ищете следующее подземелье!» — гласит официальное описание проекта в магазине Valve.

Dungeons of Hinterberg поступит в продажу 18 июля на ПК (Steam), Xbox Series X и S. Проект также пропишется в библиотеке сервиса Game Pass. Игрокам, которых заинтересует данное произведение, следует подать заявку на участие в бета-тестировании — мероприятие пройдет с 9 по 16 мая. К сожалению, у игры нет поддержки русского языка.

Зато журналисты, которые успели прикоснуться к предварительной версии Dungeons of Hinterberg, назвали проект удачным жанровым гибридом двух последних The Legend of Zelda и проектов серии Persona. От бестселлеров Nintendo здесь взят дизайн подземелий с головоломками, а у «Персоны» авторы подсмотрели систему взаимоотношений с союзниками.