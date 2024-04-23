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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Популярный «выживач» 7 Days to Die покинет ранний доступ спустя почти 11 лет после дебюта в Steam
DayZ уже давно в финальной версии, а ведь стартовали обе игры почти одновременно.

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Популярная игра в жанре выживания 7 Days to Die выходит из раннего доступа Steam спустя почти 11 лет после своего дебюта, состоявшегося в декабре 2013 года, — это случилось во времена зарождения DayZ, если кто помнит. В отличие от последнего, которому понадобилось пять лет для перехода в релизную версию, 7 Days to Die развивалась значительно дольше.

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Разработчики из студии The Fun Pimps сообщили о скором выходе финальной версии игры, намеченном на июнь, но перед этим состоится ещё финальное тестирование в мае. Обновление, ранее известное как «Альфа 22», будет представлять собой версию 1.0. Авторы проекта заверили, что все обещания, данные в рамках кампании на Kickstarter, будут выполнены в последующих апдейтах.

С выходом полной версии стоимость игры возрастёт, что авторы считают вполне оправданным, учитывая все улучшения, которые произошли с 7 Days to Die за годы разработки. Для тех, кто желает приобрести игру по текущей цене, организована распродажа с 22 по 29 апреля на Steam с 76 % скидкой.

Представители The Fun Pimps также заверили, что все последующие для проекта будут выпускаться одновременно для PC и доработанной консольной версии.

Отдельно стоит упомянуть ситуацию с консольной версией 7 Days to Die: версию для PS4 и Xbox One, вышедшую в 2016 году, прекратили поддерживать через полтора года после релиза. После запуска полной версии для ПК планируется выпуск обновлённой версии 7 Days to Die: Console Edition для PS5 и Xbox Series, изначально заявленной как Apocalypse Edition.

Техническая разница между старыми и новыми платформами исключает возможность прямого обновления для владельцев предыдущих версий, но в знак компенсации разработчики предложат скидку на новое издание. После выпуска новой консольной версии старую снимут с продажи, при этом девелоперы планируют добавить дополнительные функции, включая кроссплей и новые параметры генерации мира, но уже после релиза.

На сегодняшний день 7 Days to Die имеет высокие оценки от игроков в Steam — 88 % положительных отзывов (а всего их свыше 211 тысяч). Вариант для PlayStation и Xbox, в свою очередь, был встречен гораздо холоднее и критиковался за технические недочёты, неудовлетворительную графику и неудобный интерфейс.

#7 days to die #the fun pimps
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Сейчас обсуждают

Pandas
19:39
В прошлой теме об этом писал - альтернатив стиму нет в плане статистики. Поэтому имеем то что имеем.
Стоит ли доверять статистике Steam, и почему ничего более точного у геймеров пока нет
MakYu1
19:38
22 миллиарда за квартал, а неплохо они деньги за рубеж выводят, причем официально! :))
В России началось реальное импортозамещение
ev_rus
19:37
А ты кроме Соловьева то никого не знаешь похоже, рассуждения про Соловьева и пропаганд ТВ типичное соевое сисянистое. Чтоб ты понимал, по Росс ТВ нет никакой пропаганды. Давно тысячу раз во время этой...
Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
Скиталец
19:34
там глав петух опозорился.
Стоит ли доверять статистике Steam, и почему ничего более точного у геймеров пока нет
Твой Хозяин
19:34
шишундер, всё так, в обществе около 4% разумных людей, остальные npc для видимости.
Стоит ли доверять статистике Steam, и почему ничего более точного у геймеров пока нет
ev_rus
19:33
обоссаться если вы с одного помещения базарите сидите.
Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
Скиталец
19:32
там где жрёт 10 гб на нвидиа, на амудекале 18. во оно чё оказывается..
Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
ev_rus
19:32
Интересно другое, ты то как понял, что я увидел, ты то откуда знаешь. Подставился ты знатно, я не говорил какие буквы увидел, все было быстро. Похоже внатуре ботоферма.
Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
Nvidia&Intel Hater
19:31
Вот дурак,а про размер текстур уже давно известно ,но тебе тупорылому даже погуглить лень.там не качество а скорость стриминга текстур обзначена ,больше размер -больше скорость.Но ты тупой как валенок
Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
Nvidia&Intel Hater
19:28
может ему в тыкву засадили ?
Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
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