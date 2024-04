DayZ уже давно в финальной версии, а ведь стартовали обе игры почти одновременно.

Популярная игра в жанре выживания 7 Days to Die выходит из раннего доступа Steam спустя почти 11 лет после своего дебюта, состоявшегося в декабре 2013 года, — это случилось во времена зарождения DayZ, если кто помнит. В отличие от последнего, которому понадобилось пять лет для перехода в релизную версию, 7 Days to Die развивалась значительно дольше.

Разработчики из студии The Fun Pimps сообщили о скором выходе финальной версии игры, намеченном на июнь, но перед этим состоится ещё финальное тестирование в мае. Обновление, ранее известное как «Альфа 22», будет представлять собой версию 1.0. Авторы проекта заверили, что все обещания, данные в рамках кампании на Kickstarter, будут выполнены в последующих апдейтах.

С выходом полной версии стоимость игры возрастёт, что авторы считают вполне оправданным, учитывая все улучшения, которые произошли с 7 Days to Die за годы разработки. Для тех, кто желает приобрести игру по текущей цене, организована распродажа с 22 по 29 апреля на Steam с 76 % скидкой.

Представители The Fun Pimps также заверили, что все последующие для проекта будут выпускаться одновременно для PC и доработанной консольной версии.

Отдельно стоит упомянуть ситуацию с консольной версией 7 Days to Die: версию для PS4 и Xbox One, вышедшую в 2016 году, прекратили поддерживать через полтора года после релиза. После запуска полной версии для ПК планируется выпуск обновлённой версии 7 Days to Die: Console Edition для PS5 и Xbox Series, изначально заявленной как Apocalypse Edition.

Техническая разница между старыми и новыми платформами исключает возможность прямого обновления для владельцев предыдущих версий, но в знак компенсации разработчики предложат скидку на новое издание. После выпуска новой консольной версии старую снимут с продажи, при этом девелоперы планируют добавить дополнительные функции, включая кроссплей и новые параметры генерации мира, но уже после релиза.

На сегодняшний день 7 Days to Die имеет высокие оценки от игроков в Steam — 88 % положительных отзывов (а всего их свыше 211 тысяч). Вариант для PlayStation и Xbox, в свою очередь, был встречен гораздо холоднее и критиковался за технические недочёты, неудовлетворительную графику и неудобный интерфейс.