Почитателям классики должно «зайти».

3D Realms выпустила обзорный трейлер Phantom Fury — продолжения ретро-шутера Ion Fury, которое в плане графики заметно отличается от оригинала. Если первая часть была к шутерам эпохи первого Quake, то у продолжения больше общего уже с проектами начала 2000-х.

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С помощью опубликованного видео авторы напомнили, чем можно будет заниматься в Phantom Fury, помимо участия в перестрелках с врагами. Тут есть рабочие игровые автоматы (можно играть и зарабатывать очки), компьютеры с ЭЛТ-мониторами и складами тестовой информации (там точно найдутся пароли от дверей) и другие интерактивные предметы (например, аквариум, который можно прострелить).

В плане вооружения и экипировки у Phantom Fury есть много чего предложить геймеру. Он сможет устанавливать апгрейды на пушки, швыряться разными типами гранат, использовать щиты, аннигилировать всё живое с помощью убойных дробовиков и даже запускать ракеты.

Phantom Fury продолжит историю отчаянной барышни Шелли Харрисон по прозвищу «Бомба». Данная игра — это сочетание экшена от первого лица и приключения в жанре руд-муви. Геймеры отправятся в «адреналиновое путешествие» по США с целью добычи опасного артефакта, легендарного Ядра Демона.

В плане разнообразия локаций тут тоже всё в полном порядке: грязные отели Альбукерке сменяются заброшенными объектами в Лос-Аламосе и улицами Чикаго. В распоряжении игрока будет более 20 видов оружия, а также множество апгрейдов для бионической руки главной героини.

Phantom Fury выйдет на ПК уже завтра, 23 апреля, а на консолях PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series X и S роект мы увидим только в 2025 году.