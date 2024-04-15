Проверить всё надо. Ну, вы понимаете.

Разработчики глобальной модификации Fallout: London, процесс создания которой вёлся на протяжении четырёх с лишним лет, планировали выпустить своё произведение 23 апреля. Но тут возникло непредвиденное обстоятельство: 25 апреля Fallout 4 получит большое обновление, которое ожидаемо поломает множество модификаций. В связи с этим релиз мода было решено перенести на неопределённый срок.

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Так, старший разработчик проекта Дин Картер подтвердил, что нововведения в игре наверняка отразятся на работоспособности ключевых систем Fallout: London, в первую очередь на инструментарии Fallout 4 Script Extender, который играет центральную роль в функционировании множества модов. Помимо этого, определённые собственноручно разработанные авторами Fallout: London решения для стабилизации работы их мода также перестанут функционировать адекватно после выхода патча.

Здесь ещё стоит напомнить, что объёмную модификацию, вес которой должен составлять от 30 до 40 гигабайт, нельзя выпустить на консолях или на известном ресурсе Nexus Mods. Именно поэтому распространение мода будет проходить через платформу GOG.com, что также гарантирует его совместимость с любой версией Fallout 4.

Команда разработчиков мода выразила заинтересованность в создании автономной версии Fallout: London, но столь важный технический момент невозможно реализовать без прямого вовлечения Bethesda, которая пока не демонстрирует активности в контактах с создателями модификации, несмотря на упоминания проекта в официальных социальных сетях компании.

Конкретная новая дата выпуска мода пока не определена, поскольку она зависит от действий не только разработчиков Fallout: London, но и от скорости адаптации сторонних систем, таких как Fallout 4 Script Extender.

Картер призывает сообщество сохранять спокойствие и воздерживаться от критики в адрес Bethesda, напоминая, что патч должен в целом благоприятно сказаться на игре, расширив возможности её движка для дальнейших модификаций. Ранее Bethesda уже показывала примеры эффективного взаимодействия с создателями модификаций, предоставляя разработчикам SKSE предварительный доступ к новым версиям игры.

Fallout: London обещает перенести игроков в 2237 год и дарит возможность исследовать постапокалиптический Лондон. Масштаб проекта впечатляет: 53 основных и 35 побочных квестов, 25 заданий от различных фракций, и внушительные 90 тысяч строк диалога, озвучкой которых занимались профессиональные актёры, в том числе из Baldur’s Gate 3.