Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Следующая игра от авторов Baldur’s Gate 3 тоже сначала выйдет в раннем доступе — такой подход полностью себя оправдал
А вот информации по новому проекту нет совсем. И, кажется, в ближайшие год-два мы ничего не узнаем.

реклама

Larian Studios, которую мы знаем по великолепной Baldur’s Gate 3, намерена и в будущем делать ставку на ранний доступ в качестве ключевой стратегии по выпуску своих игр. Позиция была озвучена Майклом Даусом, директором издательского отдела студии, в ходе последнего интервью.

реклама

Будучи сторонниками раннего доступа, Larian видят в этом механизме возможность для налаживания тесной обратной связи с игровым сообществом. Будущий проект студии, по утверждениям Дауса, тоже сначала должен быть выпущен в Steam в рамках программы раннего доступа.

Опыт с Baldur’s Gate 3 убедил создателей в том, что ранний доступ способен сформировать реалистичные ожидания среди игроков, позволяя разработчикам ясно прорабатывать с геймерами различные возможности и предстоящие изменения в игре. Это помогает избежать эффекта завышенных ожиданий и делает процесс разработки более прозрачным.

Опасность раннего доступа заключается в том, что разработчики могут оказаться в ситуации, где им предстоит постоянно обслуживать свою игру, как будто это не конечный продукт, а игра-сервис «по заявкам». Но компания Larian Studios считает этот риск оправданным. Бельгийцы стремятся к тому, чтобы качество и проработанность их игр неуклонно повышались в ходе тесного общения с геймерами и благодаря их отзывам.

Описанный выше подход разработки с выходом в раннем доступе Майкл Даус противопоставил традиционным маркетинговым стратегиям по созданию игр, когда тот или иной проект разрабатывается в закрытых условиях, а пользователи видят по итогу конечный продукт только после его релиза. В студии Larian использование раннего доступа воспринимается как возможность изменять и улучшать произведение в соответствии с пожеланиями сообщества, а не как обузу, связывающую их руки жесткими обязательствами в соответствии с принятой когда-то маркетинговой стратегией.

Larian Studios продолжает держать в тайне детали грядущего проекта, однако уверенность в стабильности и эффективности выбранного пути распространения своих игр для бельгийской студии очевидна уже сейчас.

Напомним, Baldur’s Gate 3 на данный момент собрала в Steam свыше 529 тысяч отзывов, из которых 96 % являются положительными.

#larian studios #baldurs gate 3
+
Написать комментарий (0)
Глава Larian Studios попросил игроков не винить Wizards of the Coast за то, что его студия прощается с брендом Baldur’s Gate
Baldur’s Gate 3 не получит DLC и новых контентных прибавок — так заявил глава студии Larian Свен Винке
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

iPhone 16: новости, цена, дата выхода и многое другое
9
5 неактуальных процессоров AMD и Intel в российской рознице, которые не стоит покупать в апреле 2024
32
Итоги гоночного уик-энда 6-7 апреля
+
Быстрая и надежная сборка игрового компьютера на AMD — экономим с умом в погоне за FPS
18
ОДАБ-1500 показала свою эффективность, а на подходе уже ОДАБ-3000
19
Израиль научился перенацеливать иранские дроны Shahed-136, грозит ли опасность нашим "Гераням"
8
Американский эксперт рассказал о российском супертанке Т-95, который Россия никогда не выпускала
14
Что на самом деле происходит с ценами на видеокарты в магазинах РФ, и почему паниковать не стоит
17
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
25
Причины и следствия крупных слияний и поглощений в индустрии развлечений и технологий. Часть 1
2

Сейчас обсуждают

daem0ns
17:30
пожалуй надо ссыкнуть. А то у чувака обстрение с манией величия - нарисовался такой весь в белом и внезапно исправил все проблемы которые до него старательно придумывали глупые программеры Прямо ка...
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
Apyruite
17:28
Они тяжёлые очень
Xiaomi представила компактную зарядку мощностью 120 Вт, которую можно носить в кармане
OgoGoLog
17:26
В том что в статье много лишнего и даже в графиках с ФПС на первом месте стоит не тестируемая, а посторонняя карта.
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Такой то
17:25
рожа пидаристичная
Начальник ГУР МОУ посетовал на то, что Крымский мост теперь очень хорошо защищён
Alex Z
17:24
за чью правду? запада? нах пусть идут
Глава офиса Зеленского: украинцы не пойдут на компромисс с Россией
Мамед Иванович
17:23
Ты ещё забыл перечислить пидарасов на содержании богатых содомитов, среди других особенных творческих личностей. Зубы мне не заговаривай, на 7900хт включил всё на максимум, в том числе и RT, и прекрас...
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
22870
17:21
Чимбалинукс пытается сделать линукс с зависимостями но без зависимостей. Такой проект был - PC-BSD. Была нормальная тема, в духе WinSxS. Сдох, лет 10 назад, несмотря на перспективность и поддержку дес...
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
ev_rus
17:19
Я тебе вчера уже отвечал утрировано. А ты снова к старым баранам. Поэтому одни кладут асфальт в Москве, а другие уважаемые творческие люди, инженеры, программисты, художники, в НВидии, Remedy, всякие ...
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
OgoGoLog
17:19
Прежде чем писать, нужно думать, уважаемый. Я уже ниже с автором обсудил, "кто чего хотел" и почему название статьи не соответствует содержанию и почему даже ссылки на тот же GameGPU, вокруг которого ...
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
22870
17:19
Печально это всё...
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем