А вот информации по новому проекту нет совсем. И, кажется, в ближайшие год-два мы ничего не узнаем.

Larian Studios, которую мы знаем по великолепной Baldur’s Gate 3, намерена и в будущем делать ставку на ранний доступ в качестве ключевой стратегии по выпуску своих игр. Позиция была озвучена Майклом Даусом, директором издательского отдела студии, в ходе последнего интервью.

реклама

Будучи сторонниками раннего доступа, Larian видят в этом механизме возможность для налаживания тесной обратной связи с игровым сообществом. Будущий проект студии, по утверждениям Дауса, тоже сначала должен быть выпущен в Steam в рамках программы раннего доступа.

Опыт с Baldur’s Gate 3 убедил создателей в том, что ранний доступ способен сформировать реалистичные ожидания среди игроков, позволяя разработчикам ясно прорабатывать с геймерами различные возможности и предстоящие изменения в игре. Это помогает избежать эффекта завышенных ожиданий и делает процесс разработки более прозрачным.

Опасность раннего доступа заключается в том, что разработчики могут оказаться в ситуации, где им предстоит постоянно обслуживать свою игру, как будто это не конечный продукт, а игра-сервис «по заявкам». Но компания Larian Studios считает этот риск оправданным. Бельгийцы стремятся к тому, чтобы качество и проработанность их игр неуклонно повышались в ходе тесного общения с геймерами и благодаря их отзывам.

Описанный выше подход разработки с выходом в раннем доступе Майкл Даус противопоставил традиционным маркетинговым стратегиям по созданию игр, когда тот или иной проект разрабатывается в закрытых условиях, а пользователи видят по итогу конечный продукт только после его релиза. В студии Larian использование раннего доступа воспринимается как возможность изменять и улучшать произведение в соответствии с пожеланиями сообщества, а не как обузу, связывающую их руки жесткими обязательствами в соответствии с принятой когда-то маркетинговой стратегией.

Larian Studios продолжает держать в тайне детали грядущего проекта, однако уверенность в стабильности и эффективности выбранного пути распространения своих игр для бельгийской студии очевидна уже сейчас.

Напомним, Baldur’s Gate 3 на данный момент собрала в Steam свыше 529 тысяч отзывов, из которых 96 % являются положительными.