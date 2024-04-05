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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Разработчики движка Unity решили отказаться от поддержки ПО от ZivaDynamics в области создания 3D-анимации
Unity Technology решила сконцентрировать усилия на своих основных программных продуктах.

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Unity Technology сосредоточится на развитии основных направлений своей деятельности, отказываясь от поддержки продуктов Ziva Dynamics, используемых для создания 3D-анимации. Об этом сообщается в официальном выпущенном пресс-релизе.

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Согласно представленной компанией информации, лицензии на программное обеспечение Ziva, включая Ziva VFX, будут переданы во владение DNEG, ведущей компании в области визуальных эффектов и цифровой анимации. Подробности финансового характера сделки между двумя компаниями не раскрываются.

Принятие данной стратегической инициативы стало следствием изменений в управленческой политике Unity и ранее объявленной реструктуризации.

Последовательные шаги по перефокусировке внимания на ключевые продукты, включая игровой движок, облачные решения и сервисы монетизации, должны позволить Unity нарастить конкурентные преимущества на глобальном рынке.

Смена курса Unity послужила ответной реакцией на текущие вызовы рынка, раскритикованные изменения в системе комиссий и последние кадровые перестановки в руководстве. Ранее в этом же году компания провела сокращение почти 25 % штата, что эквивалентно 1800 рабочим местам.

Напомним, Unity Technology купила Ziva Dynamics в 2022 году. Прекращение регулярной поддержки программных продуктов последней не оставит существующих клиентов без опций: им будет предложено расширенное продолжение лицензии на использование программ до пяти лет. DNEG в свою очередь планирует интегрировать часть специалистов Ziva в свою команду, что укрепит позиции компании на рынке создания высококачественной цифровой анимации.

Напомним, Unity прекратила сотрудничество с Weta FX, ещё одним игроком на рынке визуальных эффектов, в прошлом году после их приобретения в 2021.

#ziva dynamics #unity technology
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