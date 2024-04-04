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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
«Смута» настала: дебютный проект российской студии Cyberia Nova поступил в продажу за 2015 рублей эксклюзивно в VK Play
Сегодня вечером во всех YouTube-приложениях страны. И не только.

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Сегодня, 4 апреля, состоялся долгожданный выход исторической ролевой игры «Смута», разработанной компанией Cyberia Nova и выпущенной на платформе VK Play. Проект, оценённый в 2015 рублей, предлагает пользователям возможность погрузиться в эпоху Смутного времени в России и принять участие в событиях 1612 года.

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Пользовательский опыт строится на взаимодействии с историческими персонажами, такими как Юрий Милославский и движущих сил Второго Ополчения, в число которых входят Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин. Историческая атмосфера игры основывается на произведении «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году». Последнее обстоятельство, по заверениям авторов, поможет игрокам не только развлечься, но и глубже погрузиться в историю России.

Если вы хотите прикупить творение Cyberia Nova, то рекомендуем свериться с официальными системные требованиями.

Минимальные требования:

  • ОС: Windows 10;
  • процессор: Intel i3/Ryzen 3;
  • память: 16 Гбайт;
  • место на диске: 50 Гбайт;
  • видеокарта: Nvidia GTX 980/1060.

Рекомендуемые требования:

  • ОС: Windows 10;
  • процессор: Intel i7/Ryzen 9;
  • память: 32 Гбайт;
  • место на диске: 50 Гбайт;
  • видеокарта: Nvidia RTX 3080.

Не обошлось и без предрелизных проблем: тестирование демоверсии выявило технические неполадки, в связи с чем разработчики оперативно пообещали устранить их к моменту выхода игры на рынок. Первые покупатели, которые уже запустили «Смуту», скорее всего, оперативно нам сообщат о наличии изменений.

#смута #cyberia nova
1
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Отечественный исторический экшен «Смута» выйдет в свет в начале апреля — официально
Авторы «Смуты» до сих пор не провели полноценной демонстрации геймплея из-за отсутствия «полностью завершённого получаса игры»
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«Смута» настала: дебютный проект российской студии Cyberia Nova поступил в продажу за 2015 рублей эксклюзивно в VK Play
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