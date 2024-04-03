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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Разработчики инди-хита Dead Cells анонсировали Windblown — кооперативный роуглайт-экшен с уникальными боевыми механиками
Поглощение способностей павших воинов — чем не механика?

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Французская студия Motion Twin, известная по своему инди-хиту Dead Cells, анонсировала новый проект под названием Windblown. Игра представляет собой кооперативный роуглайт-экшен, где до трёх игроков смогут одновременно принять участие в динамичных схватках.

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По словам разработчиков, ключевой особенностью Windblown является система поглощения способностей павших воинов, что добавляет разнообразие в стратегическое планирование и разработку боевых тактик.

На брифинге для прессы было отмечено, что в боевой системе игры уделено внимание поддержанию высокого темпа боёв, подобно японским слешерам Devil May Cry и Bayonetta. Но прямого контакта с игровым процессом журналистам не организовали, показ был ограничен видео демонстрацией.

Примечательно, что Motion Twin потратила почти год, работая над читаемостью графики в режиме мультиплеера, настраивая специальные фильтры для настройки баланса информативности и чёткости восприятия действий партнёров. Выпуск игры в раннем доступе должен пройти максимально гладко (так уверяют авторы), он также сможет предложить игрокам около 10 часов уникального контента.

Не обошлось без экспериментов: за две недели до анонса Motion Twin решила отказаться от первоначальной концепции оружейной системы, заменив её новой, «более захватывающей». Представители Motion Twin заверили, что такое решение не только «придал свежести» геймплею игры, но и позволил увеличить количество видов оружия с пяти до одиннадцати.

Забавляет также тот факт, что разработчики ласково окрестили процесс создания нового проекта «роуглайк-производством», подчёркивая свою готовность не бояться неудач и начинать с чистого листа при необходимости. Именно такой подход позволяет создать игры, которые цепляют игроков с первой минуты и остаются в их сердцах надолго. Наверное.

Ожидается, что Windblown появится на свет в 2024 году на ПК (Steam), точная дата будет объявлена позднее.

#поглощение способностей павших воинов — чем не механика?
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