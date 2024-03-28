Могло быть намного хуже.

IT-гигант Embracer Group в очередной раз продемонстрировал свою «дальновидность», объявив о продаже студии Gearbox Entertainment. Её, к счастью, выкупили на этот раз не очередные никому не известные инвесторы, а вполне состоятельная Take-Two Interactive. Под началом последней давно находятся 2K, Rockstar Games, Zynga и другие компании.

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Сумма сделки объявлена — 460 миллионов долларов. Все договорные дела должны быть завершены к июню текущего года. Любопытно, что в 2021 году Embracer подписывала договор о приобретении Gearbox за 1,3 миллиарда, но деньгами тогда шведский холдинг рассчитался на сумму в 363 миллиона долларов. А вот оставшийся миллиард связывали с выполнением различных целей в течение шести лет после заключения соответствующего соглашения.

Под крыло Take-Two Interactive перешло следующее добро:

студия Gearbox Software с офисом в техасском городе Фриско;

студия Gearbox Montreal;

права на бренды Borderlands, Tiny Tina’s Wonderlands, Homeworld, Risk of Rain, Brothers in Arms и Duke Nukem.

Кое-что останется и у шведов — не так мало, как могло показаться изначально:

издательское подразделение Gearbox Publishing в Сан-Франциско, которую вскоре должны переименовать и закрыть;

права не игровую серию Remnant, а также грядущую Hyper Light Breaker вкупе с другими проектами;

студия Cryptic Studios (MMO Neverwinter Online и Star Trek Online);

студия Lost Boys Interactive — она помогала с разработкой Tiny Tina’s Wonderlands и Borderlands 3;

студия Captured Dimensions из Техаса, которая занимается 3D-моделированием.

Примечателен также тот факт, что Рэнди Питчфорд продолжит управлять Gearbox. Руководство Gearbox также рассказало, что в работе сейчас находится шесть проектов, среди которых имеются сразу две игры по Borderlands, две игры по Homeworld и один проект по совершенно новой интеллектуальной собственности.