Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Horizon Forbidden West вышла на ПК
Игру можно купить в Steam и Epic Games Store.

реклама

Компьютерная версия Horizon Forbidden West благополучно достигла цифровых полок магазинов Steam и Epic Games Store 21 марта 2024 года. Sony не упустила возможность отметить этот момент выпуском трейлера, который демонстрирует возможности ПК-версии проекта.

реклама

Элой, центральный персонаж дилогии, продолжает своё путешествие, на этот раз в расширенном выпуске Horizon Forbidden West Complete Edition. В издание входит не только базовая версия игры, но и дополнение «Пылающие берега», плюс эксклюзивные бонусы для игроков на ПК.

Первая часть, Horizon Zero Dawn, увидела свет в 2017 году, тогда как её продолжение было представлено на PlayStation в 2022 году. Проект был достаточно тепло принят публикой: (88 баллов из 100 на Metacritic) и приемлемые оценки игроков (7,9 среднего балла из 10).

Horizon Forbidden West продолжает историю Элой, девушки, стремящейся раскрыть тайны разваливающегося мира, населённого странными машинами. Новая глава отправляет героиню к Запретному Западу — территории, наполненной загадочными руинами и легендами древности. Игроков ждут обширные земли для изучения, где каждое углубление ландшафта и каждый поворот тропинки могут скрывать как новые опасности, так и способы их преодоления.

В Horizon Forbidden West геймплей выстроен вокруг исследования окружающего мира, сражений и решения головоломок. Элой оснащена арсеналом оружия и инструментов для борьбы с врагами и масштабными машинами, а также для пересечения труднопроходимых местностей. Улучшенные возможности для вертикального передвижения и плавания под водой призваны внести разнообразие в игровой процесс и вносят новизну в уже полюбившийся геймерам геймплейную формулу первой части.

«Мир на краю гибели. Свирепые бури и смертельные болезни обрушились на разрозненные остатки человеческих племен, а новые устрашающие машины бродят по границам их земель. Жизнь на Земле находится на пороге очередного вымирания.

‎Элой предстоит раскрыть секреты, стоящие за этими угрозами, и вернуть в этот мир порядок и гармонию. По пути ей придется встретить старых друзей, заключить союз с новыми враждебными фракциями и разгадать наследие древности», — гласит официальное описание проекта.

За качество переноса игры на ПК отвечала компания Nixxes Software, которая, судя по первым откликам, неплохо справилась с поставленной задачей.

#horizon forbidden west #nixes software #playstation pc llc
+
Написать комментарий (0)
PC-версия Horizon Forbidden West поступит в продажу в марте — официально
Системные требования PC-версии Horizon Forbidden West — для запуска сгодится GTX 1650
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Экономим по максимуму — как в 2024 году собрать игровой компьютер всего за одну среднюю зарплату
61
Почему для сборки ПК под монитор 4К не стоит покупать видеокарту GeForce RTX 4090 за 240 000 рублей
46
Requital, Enclave - вспоминаем старые, но хорошие игры
4
Собираем полностью бесшумный ПК без вентиляторов для FullHD-гейминга
16
Ценовая война аккумуляторов в Китае приведет к резкому удешевлению электромобилей по всему миру – AT
2
Первые 100 дней Хавьера Милея на посту президента Аргентины
11
Простой и качественный гайд при покупке игрового б/у ПК с Avito для новичков и опытных пользователей
12
7 недорогих и простых способов прокачать старенький корпус компьютера в 2024 году
33
Народная сборка марта 2024 за 70 000р для запуска любых игр в разрешении 1080р и настройках Ultra
26
Politico: Россия побеждает в глобальной "зерновой войне"
18

Сейчас обсуждают

Просто прохожий
18:49
На танках они тоже есть, но почему то решили вешать ведро.
Бойцы ВС РФ научились уводить ракеты Javelin от танка с помощью ведра со смолой
Влад Иванов
18:49
Амогус ЫЫ 👀👀👁️👁️👅👄👅👁️👁️👀👀
SK hynix представила самый производительный SSD для ПК с искусственным интеллектом
El Grechko
18:41
Несколько деталей, которые автор забыл упомянуть. Прокурор шла на выборы под обещание засудить Трампа. Не расследовать мошенничества с залогом по недвижимости, а просто найти повод чтоб добраться до Т...
Что произойдет, если Трамп не получит залог для обжалования приговора о выплате $454 млн — АТ
devchidable
18:28
Какая разница, главное цена
AMD может уменьшить доминирование NVIDIA на рынке чипов для ИИ благодаря Instinct MI300X
Иван Кузнецов
18:13
УМПК, скорее всего, уже разработаны.
В РФ возобновлено производство фугасных авиабомб ФАБ-3000М-54, пробивающих 10 метров бетона
devchidable
18:12
о какой новинке речь?
Бойцы ВС РФ научились уводить ракеты Javelin от танка с помощью ведра со смолой
KillerOK
18:08
Трусикер да, а вот Михаил Иванович не факт, во всяком случае его заминусованные комменты всё ещё висят.
«Существуют разные способы, они непростые, но мы это сделаем» — Путин об обеспечении безопасности Белгородской области
Татьяна Половинкина
18:05
отлично, но "финальный продукт" - это не фраза, а словосочетание))))
Надежный инсайдер назвал точную дату выхода Grand Theft Auto 6
Apsheronsky tchai
18:03
Вот тут тебе написали статью про химические элементы..
7 недорогих и простых способов прокачать старенький корпус компьютера в 2024 году
Apsheronsky tchai
18:01
Жаль что никто не удалит. Но мы уже привыкли, что тут притон для изгнанных из нормальных интернетов отщепенцев типа тебя с подружками зеро и бубликом. Васютина вот выперли пинками с хобота, так оно зд...
7 недорогих и простых способов прокачать старенький корпус компьютера в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем