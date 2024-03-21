Игру можно купить в Steam и Epic Games Store.

Компьютерная версия Horizon Forbidden West благополучно достигла цифровых полок магазинов Steam и Epic Games Store 21 марта 2024 года. Sony не упустила возможность отметить этот момент выпуском трейлера, который демонстрирует возможности ПК-версии проекта.

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Элой, центральный персонаж дилогии, продолжает своё путешествие, на этот раз в расширенном выпуске Horizon Forbidden West Complete Edition. В издание входит не только базовая версия игры, но и дополнение «Пылающие берега», плюс эксклюзивные бонусы для игроков на ПК.

Первая часть, Horizon Zero Dawn, увидела свет в 2017 году, тогда как её продолжение было представлено на PlayStation в 2022 году. Проект был достаточно тепло принят публикой: (88 баллов из 100 на Metacritic) и приемлемые оценки игроков (7,9 среднего балла из 10).

Horizon Forbidden West продолжает историю Элой, девушки, стремящейся раскрыть тайны разваливающегося мира, населённого странными машинами. Новая глава отправляет героиню к Запретному Западу — территории, наполненной загадочными руинами и легендами древности. Игроков ждут обширные земли для изучения, где каждое углубление ландшафта и каждый поворот тропинки могут скрывать как новые опасности, так и способы их преодоления.

В Horizon Forbidden West геймплей выстроен вокруг исследования окружающего мира, сражений и решения головоломок. Элой оснащена арсеналом оружия и инструментов для борьбы с врагами и масштабными машинами, а также для пересечения труднопроходимых местностей. Улучшенные возможности для вертикального передвижения и плавания под водой призваны внести разнообразие в игровой процесс и вносят новизну в уже полюбившийся геймерам геймплейную формулу первой части.

«Мир на краю гибели. Свирепые бури и смертельные болезни обрушились на разрозненные остатки человеческих племен, а новые устрашающие машины бродят по границам их земель. Жизнь на Земле находится на пороге очередного вымирания.

‎Элой предстоит раскрыть секреты, стоящие за этими угрозами, и вернуть в этот мир порядок и гармонию. По пути ей придется встретить старых друзей, заключить союз с новыми враждебными фракциями и разгадать наследие древности», — гласит официальное описание проекта.

За качество переноса игры на ПК отвечала компания Nixxes Software, которая, судя по первым откликам, неплохо справилась с поставленной задачей.