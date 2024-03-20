Эрик Бароне не обманул — патч действительно получился огромным.

Фанаты сельской идиллии и фермерского труда могут возрадоваться: патч 1.6 для игры Stardew Valley от разработчика-одиночки Эрика Барона оправдал ожидания, представив игровому сообществу обширный список обновлений и улучшений.

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В числе главных новшеств значатся следующие моменты: трёхдневный фестиваль в пустыне и ряд фестивалей по рыбалке, новый тип фермы с живописной синей травой и дополнение в виде домашних питомцев, которые теперь могут носить головные уборы.

Список изменений состоит из более чем 400 пунктов, в числе которых есть следующее:

сокращение времени загрузок при большом количестве кастомных локаций;

возможность заводить больше одного питомца и надевать шляпы на кошек и собак;

дополнительные секреты, «пасхалки», породы собак и кошек, варианты домиков;

карта мира отныне будет показывать актуальное положение игрока в реальном времени;

множество новых диалогов для NPC с реакцией на подарки и окружающие события;

многочисленные правки баланса, геймплейные улучшения и устранения багов;

система мастерства, открывающая мощные бонусы и предметы;

имбирном острове обжился попугай, которому можно заплатить для поиска оставшихся золотых грецких орехов;

большое дерево с уникальной линейкой квестов;

новые культуры и гигантские растения, расширения для дома и 40 типов предметов, включая секретные;

восемь новых достижений;

улучшения визуальной составляющей локаций;

повышение производительности;

поддержка восьми игроков (ПК) и многочисленные улучшения мультиплеера.

Разработчик также прислушался к давним просьбам сообщества и добавил возможность употреблять майонез и желе.

Пока апдейт доступен исключительно для ПК-версии Stardew Valley, но разработчики обещают скорое прибытие обновления на консолях и мобильных устройствах. Напомним, что за восемь лет с момента релиза, общие продажи Stardew Valley уже превзошли отметку в 30 миллионов копий. С полным списком обновлений и дополнений от разработчиков можно ознакомиться здесь.