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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Обновление 1.6 для симулятора фермера Stardew Valley: новые возможности для игроков и рекорды онлайна
Эрик Бароне не обманул — патч действительно получился огромным.

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Фанаты сельской идиллии и фермерского труда могут возрадоваться: патч 1.6 для игры Stardew Valley от разработчика-одиночки Эрика Барона оправдал ожидания, представив игровому сообществу обширный список обновлений и улучшений.

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В числе главных новшеств значатся следующие моменты: трёхдневный фестиваль в пустыне и ряд фестивалей по рыбалке, новый тип фермы с живописной синей травой и дополнение в виде домашних питомцев, которые теперь могут носить головные уборы.

Список изменений состоит из более чем 400 пунктов, в числе которых есть следующее:

  • сокращение времени загрузок при большом количестве кастомных локаций;
  • возможность заводить больше одного питомца и надевать шляпы на кошек и собак;
  • дополнительные секреты, «пасхалки», породы собак и кошек, варианты домиков;
  • карта мира отныне будет показывать актуальное положение игрока в реальном времени;
  • множество новых диалогов для NPC с реакцией на подарки и окружающие события;
  • многочисленные правки баланса, геймплейные улучшения и устранения багов;
  • система мастерства, открывающая мощные бонусы и предметы;
  • имбирном острове обжился попугай, которому можно заплатить для поиска оставшихся золотых грецких орехов;
  • большое дерево с уникальной линейкой квестов;
  • новые культуры и гигантские растения, расширения для дома и 40 типов предметов, включая секретные;
  • восемь новых достижений;
  • улучшения визуальной составляющей локаций;
  • повышение производительности;
  • поддержка восьми игроков (ПК) и многочисленные улучшения мультиплеера.

Разработчик также прислушался к давним просьбам сообщества и добавил возможность употреблять майонез и желе.

Пока апдейт доступен исключительно для ПК-версии Stardew Valley, но разработчики обещают скорое прибытие обновления на консолях и мобильных устройствах. Напомним, что за восемь лет с момента релиза, общие продажи Stardew Valley уже превзошли отметку в 30 миллионов копий. С полным списком обновлений и дополнений от разработчиков можно ознакомиться здесь.

#stardew valley #concernedape
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Продажи симулятора фермы Stardew Valley перевалили за 30 миллионов копий, патч 1.6 выйдет на ПК уже 19 марта
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