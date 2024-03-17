Скриншоты вдохновят поклонников древностей.

До игровых серий Destiny и Halo разработчики из компании Bungie занимались развитием ещё одного бренда — серии шутеров Marathon. Проекты в рамках данной франшизы выходили в 1990-х и считались условным аналогом Doom, но только для компьютеров Mac. Если вы по объективным причинам не сталкивались с Marathon, то скоро классика доберётся до Steam стараниями неравнодушных энтузиастов.

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Напомним, оригинальная игра Marathon поступила в продажу в 1994 году эксклюзивно на «Маках». Проект был достаточно тепло принят сообществом и стал стремительно наращивать фанатскую базу. Через какое-то время Bungie открыла исходный код Marathon 2, после чего креативно настроенные геймеры начали заниматься развитием движка, добавляя также возможность запускать игры на современных устройствах под управлением Windows и Linux.

В магазин Steam попадёт фанатская сборка движка Aleph One, сама игра получит название Classic Marathon. Вот какие «плюшки» приготовили мододелы, которые всерьез намерены улучшить игровой опыт всем воодушевлённым пользователям:

возможность запускать файлы оригинальной Marathon — причём, в формате, очень близком к 1994 году;

поддержка широкоформатных разрешений;

3D-фильтрация;

позиционный звук;

интерполяция 60 кадров/с и больше.

Из описания Classic Marathon не совсем понятно, будет ли туда включена вторая часть. Напомним, на сегодняшний день вся трилогия считается абсолютно бесплатной и имеет поддержку в Aleph One. Разработкой переиздания занимается вовсе не Bungie, о чём мы сразу дали понять, а коллектив авторов под вывеской Aleph One Developers. Разработчики также обещают реализовать для своего проекта поддержку мультиплеера и контроллеров.

Даты релиза у Classic Marathon пока нет, а ещё сама Bungie занимается разработкой полноценного перезапуска всей серии Marathon. Это должна быть игра-сервис, у которой есть чисто номинальная связь со старой трилогией. Но действие нового проекта будет происходить всё в той же вселенной.

За всеми прочими подробностями о переиздании классики рекомендуем обратиться к отдельной странице в Steam. С её помощью можно, например, установить, что даже текстового перевода на русский язык у Classic Marathon не будет. Но и прикреплённые там скриншоты напомнят, с какой древностью придётся иметь дело.