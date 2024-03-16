Если продолжение будет на уровне Jagged Alliance 3, то этого уже будет достаточно.

Разработчики из Claymore Game Studios совместно с издательством Kalypso Media опубликовали новый геймплейный трейлер Commandos: Origins — новой части легендарной тактики в реальном времени. Свежее видео наглядно демонстрирует разнообразие локаций в грядущем проекте.

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Commandos: Origins вновь отправит игроков во времена Второй мировой и предложит посетить разные регионы мира. Будут тут и страны Европы, и пустыни Северной Африки, даже в северных регионах (Скандинавия) предстоит побывать. Каждая миссия здесь будет предельно уникальной, она потребует применения нужных навыков и умения адаптироваться к быстро меняющимся правилам игры. По крайней мере, так заявляют авторы.

История новой части «начинается в тенях»: там, где зарождаются поворотные моменты истории, когда рождаются герои и легенды. Зёленому берету, саперу, снайперу, водителю, ныряльщику и шпиону предстоит объединить свои умения, чтобы выполнить самые сложные задания. А развернуться здесь будет где: дерзкий налёт, тайный саботаж или миссия по спасению.

Выполнить миссию получится только в том случае, если игрок предварительно всё спланировал и не гнушался применять по назначению приёмы скрытности. Идти в открытое противостояние не всегда выгодно.

Ключевая задача геймера — проходить сложнейшие испытания и приводить спецназ к успеху, куда бы ни забросила его судьба. Отряд героев станет сражаться с фашистской оккупацией, угрожающей свободе всего мира.

Commandos: Origins поступила в продажу в течение 2024 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и S.