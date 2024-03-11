И конца-края этому не видать.

Казалось, что период роста игровой индустрии остановится, ну или как минимум очень резко и сильно замедлится вместе с окончанием коронабесия и возвращением людей в привычный режим существования. Но нет: за годы пандемии видеоигры гораздо прочнее вошли в жизнь человечества, и обратной дороги уже нет. Как итог: игровые сервисы постоянно растут в популярности, и в первую очередь это касается Steam, который уже второй раз да последние пару недель устанавливает рекорд «онлайна».

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Вчера вечером данный показатель установился на отметке в 35,38 млн пользователей, из которых 11,15 млн находились непосредственно в той или иной игре. В целом данное соотношение примерно соответствует стандартному для Steam соотношению 70/30 общего «онлайна» и игрового «онлайна» соответственно.

Связывать рост популярности Steam с чем бы то ни было нет смысла, для сервиса от Valve это стандартное явление: рост осенью—зимой и падение поздней весной—летом.