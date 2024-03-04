Дюна таки действительно пробуждается.

После того как франшиза «Дюна» получила второе рождение на фоне выпуска и дальнейшего производства соответствующих кинофильмов, вполне естественна реакция разработчиков видеоигр, стремящихся воспользоваться идеальным моментом и заполнить те пустоты, которые, по их мнению, ещё нуждаются в заполнении. В частности, сегодня компания Funcom провела полноценную презентацию своего MMO-проекта Dune Awakening, в рамках которого показала первый геймплейный видеоролик грядущей новинки.

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Вместе с тем разработчики напомнили о структуре игрового процесса Dune Awakening: подразумевается, что игроки будут вступать в один из Великих домов и действовать в его интересах, объединяясь для этого, если необходимо, с другими пользователями.

На сегодняшний день у Dune Awakening отсутствует даже приблизительная дата выхода, а очередной виток популярности франшизы «Дюна» связан с релизом продолжения соответствующего кинофильма. Так что о чём думают авторы MMO-игры, не вполне понятно. Выпускать проект надо сейчас же.