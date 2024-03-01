Как минимум, выглядит игра неплохо.

Разработчики из студии Sand Sailor совместно с Thunderful Publishing анонсировали Aska — симулятор выживания, во многом явно вдохновлённый титулованным Valheim. Проект предложит игроку возглавить самобытное племя викингов и заняться с ним строительством, попутно обороняясь от неприятелей.

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Aska предложит как одиночное прохождение, так и компанейские забеги до трёх человек разом. В здешнем мире царит тайна, а за каждым углом можно найти много чего интересного.

Поддерживать племя в Aska действительно надо: для начала нужно собрать группу NPC, которым можно выдавать разные поручения. Такие «болванчики» способны собирать урожай, ковать железо и вести боевые действия — если нужно. Но нужно помнить, что у подчинённых есть потребности, отслеживание которых является важным фактором успешного выживания всего поселения. Само поселение разрешат настраивать по своему усмотрению, строя там не только дома, но также мастерские, оборонные сооружения, алтари и многое другое.

Ключевые особенности Aska:

Живите скандинавской мечтой сами или с 1-3 друзьями.

Наставляйте сельчан и образуйте племя с нуля. Собирайте ресурсы, выживайте зимой и побеждайте древних врагов.

У каждого сельчанина своя работа — каждый трудится на благо племени.

Стройте дома, мастерские, шахты, фермы, оборонные сооружения и многое другое.

Исследуйте местность и находите пещеры с ценными ресурсами.

Мир создается методом процедурной генерации — он полон тайн, интересных мест и опасностей!

В мире реалистичные погодные условия, и в разные сезоны выживать придется по-разному.

Сражайтесь с легендарными злодеями — пригодятся боевые навыки!

Обставляйте дома мебелью и дополняйте интерьер декорациями.

Закрытое бета-тестирование Aska должно пройти в период с 15 по 21 апреля, для участия нужно успеть добавить симулятор в список желаемого в Steam и ждать заветного шанса. Который, как вы понимаете, можете и не наступить.