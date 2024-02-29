А ещё 5 % персонала придётся искать новую работу, но это мелочи. Индустрия-то, считает EA, меняется.

Видеоигровую индустрию последние годы сильно колбасит. Проектов безумное количество, команды разработчиков раздуты, бюджеты раздуты ещё больше, а потребителей этого контента в мире больше уже практически не становится (даже наоборот: уходя по политическим причинам с отдельных рынков, поджав хвосты, игровые издатели только теряют платёжеспособную аудиторию), поскольку количество свободного времени у людей обычно сильно ограничено. Всё это вынуждает игровую индустрию адаптироваться. И, как любая адаптация, эта безболезненно не пройдёт.

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За последние пару лет мы наблюдали огромное количество сокращений, реструктуризаций, смен стратегии и прочего, и вот, сегодня очередь дошла до Electronic Arts (EA). Как заявил глава компании Эндрю Уилсон, EA проведёт «оптимизацию» и будет идти в ногу со временем, которое бросает издательству новые вызовы. За этими шаблонными фразами скрывается следующее: сокращение 5 % сотрудников, концентрация внимания на играх по собственным франшизам, а также отказ от выпуска проектов по лицензиям.

Формально это мало на что повлияет — ну, не будет Electronic Arts издавать игры по «Звёздным войнам» — однако нельзя не отметить, что это во многом поворотный момент для корпорации. В частности, сообщается, что шутер по Star Wars, за который отвечала Respawn Entertainment, уже пошёл под нож. Те проекты по лицензиям, которые на момент сегодняшнего оглашения информации находились в активном производстве, как тот же триквел Star Wars Jedi про приключения Кэла Кестиса, продолжат разрабатываться: их производство зашло слишком далеко, чтобы его отменять.

На производство Dragon Age Dreadwolf, а также следующей Mass Effect и новой Battlefield все вышеуказанные процессы не повлияют, так что здесь можно выдохнуть.