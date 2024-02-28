Игрокам и прессе данный проект понравился.

Состоялся релиз ремастера классического шутера Star Wars: Dark Forces. Проект поступил в продажу на ПК и консолях, по такому случаю был представлен отдельный трейлер. Оригинал, если вдруг кто не знает, был выпущен 29 лет назад.

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Над переизданием классического шутера трудилась Nightdive Studios, которая в прошлом году выпустила вполне сносный ремейк экшена System Shock. Команда разработчиков перенесла классический проект на собственный движок KEX. Последний позволил реализовать в ремастере полностью переработанное освещение, улучшенные текстуры, а также поддержку 4K/120 fps. Авторам также удалось доработать рендеринг изображения, благодаря чему в игре появились дополнительные визуальные эффекты.

Star Wars: Dark Forces в своём современном обличии может также похвастаться поддержкой геймпадов — адекватно работает вибрация, гироскоп и колесо выбора оружия. Покупатели проекта также получат в пользование хранилище с ранее не публиковавшимися материалами о разработке оригинальной Dark Forces, включая вырезанный демо-уровень.

Публика приняла ремейк тепло. Журналисты называют его просто хорошо сделанным переизданием, главной проблемой которой является общая устарелость дизайнерских приёмов оригинала и наличие прочих древностей. Star Wars: Dark Forces Remaster доступна на ПК (Steam, GOG), PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. В магазине Valve за первые часы игра собрала 32 обзора, из которых 84 % являются положительными. Шутер можно купить и в российском Steam за 1100 рублей.