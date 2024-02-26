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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Снижение выплат, отмена игр и наплевательское отношение — разработчики игр рассказали о своём опыте размещения в сервисе Apple Arcade
А ещё руководство купертинской компании, судя по всему, не очень-то и любит игры.

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Профильное издание Mobilegamer.biz опросило разработчиков мобильных игр насчёт опыта их взаимоотношений с подписочным сервисом Apple Arcade. Последний, напомним, предоставляет пользователям доступ к библиотеке премиум-проектов. Как оказалось, дела с выплатами там обстоят не лучшим образом, да и в целом отношение Apple удивляет девелоперов своей непредсказуемостью. Но обо всём по порядку.

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Разработчики дали понять журналистам, что в 2019 году, когда сервис только запустился, выплаты им были достаточно щедрыми. Причём, речь идёт как о первоначальных «бенефитах», так и последующих, которые совершались после релиза за каждый запуск. Представитель одной из опрошенных команд разработчиков и вовсе отметил, что все выходящие в Apple Arcade игры в первые несколько лет оставались прибыльными с первого дня. Более того, факт существования некоторых студий целиком и полностью считался заслугой Apple Arcade и её щедрой (на первых порах) системе выплат.

С другой стороны, многие разработчики мобильных игровых проектов назвали Apple непредсказуемым и невероятно требовательным партнёром. Объём выплат, по данным Mobilegamer.biz, начал снижаться с октября 2020-го, и эта тенденция прослеживается до сих пор. Авансовые платежи тоже сократили, поэтому создатели мобильных проектов уже не считают партнёрство с купертинской компанией и их подписочным сервисом надёжным источником дохода.

В отношении выплат со стороны Apple царит неопределённость: от Apple невероятно трудно добиться информации по поводу причины снижения выплат. Компания, дескать, отвечает уклончиво, используя невнятные формулировки и ссылается на некий непрозрачный показатель под названием «квалификационная сессия». То есть, бонусы выплачиваются на основе данного параметра, но разработчики не знают, что именно представляет собой эта сессия. Предположительно, он связан с тем, была ли игра запущена, как долго человек в неё играл и как часто он возвращался в неё.

Отдельного негодования от разработчиков заслужил факт перезагрузки сервиса Apple Arcade в 2021 году. Тогда купертинцы отменили множество проектов, чем разозлили партнёров. Apple толком не объяснила авторам контента суть новых правил и стала вовсе игнорировать отдельные команды. В одном из таких случаев сначала купертинцы из команды Arcade всячески хвалили игру студии, но затем резко потеряли к ней интерес именно из-за новой политики. Представитель этой студии-разработчики предложил внести нужные изменения, но Apple просто перестала отвечать на письма.

Система продвижения игр в Apple Arcade тоже вызывает вопросы. Некоторым разработчикам приходилось буквально умолять команду «яблочников», чтобы игра появилась на вкладке Arcade. А глава ещё одной студии рассказал, что во время беседы с представителями подписочного сервиса у него сложилось впечатление, что в компании сами не знают, в каком направлении вести сервис. «Присутствовал запах смерти», — красноречиво отозвался о работе с игровым подразделением Apple один из разработчиков.

По поступающим инсайдам в адрес редакции Mobilegamer.biz, компания Apple может решиться на ещё один перезапуск из-за появления конкурента в лице Netflix. У стримингового гиганта, напомним, появился свой игровой сервис по подписке, который пока устраивает создателей контента. В отличие от Apple, Netflix платит только за размещение проектов на площадке, но награждает разработчиков достаточно щедрыми бонусами. Девелоперам такой контент кажется более удачным, поскольку с ним проще работать. Но тут нужно понимать, что Netflix поступает со своим игровым подразделением точно так же, как делала Apple в 2019 году, — то есть, речь идёт о бешеной накачке контентом. Как долго сможет Netflix выдержать подобный темп, сохраняя размеры выплат создателям игр, — вопрос открытый.

В конце разговора с Mobilegamer.biz, многие разработчики выразили надежду, что прямая конкуренция с Netflix вынудит Apple пересмотреть методы своей работы. Последние порой вызывают не только недоумение, но даже страх. Источники говорят, что Apple достаточно злопамятна в отношении студий, если те решили заключить сделки с другими сервисами вроде Netflix. Наконец, «яблочники» пока не могут похвастаться пониманием ценности игр как интерактивных развлечений. Один из опрошенных разработчиков выразил уверенность, что в топ-менеджменте Apple «страсти и уважения» к играм нет. И это странно.

#apple #apple arcade
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