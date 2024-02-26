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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Разработчики Black Mesa выпустили тизер своего нового проекта, но не спешат делиться подробностями
Есть только догадки фанатов, но там единства нет.

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Компания Crowbar Collective, которую мы знаем по Black Mesa — во всех смыслах замечательному ремейку оригинальной Half-Life, в данный момент занимается разработкой своего нового проекта. Вменяемых подробностей бывшие мододелы не готовы раскрывать, но зато представили дебютный трейлер.

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Некоторые пытливые умы пришли к выводу, что новая игра от Crowbar Collective никак не связана с творчеством Valve. Это означает, что нас ждёт совершенно новое произведение по свежей интеллектуальной собственности. В комментариях под роликом пользователи высказывают осторожные предположения и неожиданные инсайды. Дескать, речь может идти о проекте на базе движка Unreal Engine с философией Half-Life.

В представленном видео внимание к себе привлекают двигающиеся полоски четырёх цветов и стрельба на фоне. А ещё авторы призывают подписаться для получения доступа к грядущим бета-тестам, что косвенно свидетельствует о том факте, новая игра от создателей Black Mesa — это мультиплеерная забава с кооперативом на четверых человек или соревновательный шутер с четырьмя командами.

Если что, Crowbar Collective имеют опыт проектирования мультиплеера, полученный во время работ над Black Mesa. Правда, сетевой режим не получил такой популярности, как одиночный, но это уже другая история.

У самой же Black Mesa делают идут вполне неплохо: общий тираж перевалил за 2,5 миллиона копий, а в самом Steam у шутера свыше 102 тысячи отзывов (рейтинг 95 %).

#black mesa #crowbar collective
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