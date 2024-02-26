Ожидание появления чёрного дракона — чем не экстрим?

Разработчики из японской студии METASLA представили Sea Fantasy — ролевой боевик в стиле пиксель-арт с открытым миром и упором на механику ловлю рыбы. По случаю анонса был представлен отдельный трейлер.

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Sea Fantasy — это не только про рыбалку, которая должна нести умиротворение. Авторы обещают подарить игрокам остросюжетную историю про двух молодых людей по имени Род и Аксель, которые отправились в рискованное приключение с целью поймать таинственное морское существо. Всё описанное действие разворачивается в декорациях мира, стоящего на грани уничтожения из-за грядущего возрождения смертельно опасного чёрного дракона.

На страничке Sea Fantasy в Steam прописано, что данная игра должна увлечь геймеров по нескольким причинам, среди которых особое место занимают: система крафта для изготовления удочек, крючков и прочего, возможность исследования подземелий на островах, сам механизм рыбалки (простой и интуитивный), а также большой открытый мир. По последнему можно перемещаться как пешком, так и с помощью корабля (предпочтительнее, поскольку большинство локаций будет затоплено).

Релиз Sea Fantasy должен состояться на ПК, у игры есть своя страничка в Steam. Среди целевых платформ есть и консоли, но с их списком авторам ещё предстоит определиться. Выход ролевой игры с элементами рыбалки предварительно запланирован на февраль 2025-го.