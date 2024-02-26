А мы и не сомневались.

До настоящего момента компания Larian Studios не делилась статистикой по продажам своей ролевой игры Baldur’s Gate 3, но ситуацию вызвался прояснить директор студии по издательскому делу Майкл Даус. В своём микроблоге он упомянул тот факт, что аудитория проекта достаточно быстро превысила 10 миллионов человек.

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Неприятный нюанс заключается в том, что озвучил количество игроков Майкл Даус в цепочке твитов, которые затрагивали проблемы сообщества. Топ-менеджер упомянул, что сейчас команда работает над набором инструментов для создания модификаций и планирует обсудить кое-какие технические вещи с фанатами. Директор по издательскому делу посетовал, что невозможно выстроить диалог, если игроки демонстрируют токсичное поведение и спамят разработчиками угрозами.

«99 % членов нашего сообщества — наилучшие люди. Именно благодаря им моя группа по работе с общественностью продолжает упорно корпеть над своим делом. Но, как мне кажется, если у вас есть большое сообщество, в нём неизбежно появится пара паршивых овец», — заявил Майл Даус.

Larian Studios продолжает работать над новыми патчами для Baldur’s Gate 3, но не всё идёт гладко. Например, последний большой патч сломал множество модификаций, поэтому разработчики попросили сообщество не ругаться на них, ведь все технические ошибки рано или поздно будут устранены.

Напомним, информация о том, что Baldur’s Gate 3 получит поддержку пользовательских модификаций, появилась на прошлой неделе. Данный инструмент, скорее всего, добавит одним из больших патчей, релиз которого состоится до конца 2024 года.

Ситуация с 10 миллионами игроков выглядит убедительной, поскольку Baldur’s Gate 3 на протяжении 31 недели подряд не покидала топ продаж Steam, а также заняла хорошую позицию в списке самых продаваемых игр в PlayStation Store для рынка США и Европы.