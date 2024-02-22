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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Ролевой экшен Last Epoch, авторы которого вызвались побороть Diablo IV, вышел из раннего доступа в Steam
Оценки и «онлайн» уже говорят о том, что Blizzard придётся несладко.

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Разработчики из независимой студии Eleventh Hour Games выпустили в продажу финальную версию ролевой игры Last Epoch, которую уже сейчас фанаты жанра записали в безоговорочные «убийцы Diablo». Раньше проект пребывал в раннем доступе и, что называется, обрастал контентом.

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Last Epoch принялась создавать команда энтузиастов, участники которой объединились в 2017-м для того, чтобы сделать игру мечты. Они успешно провели краудфандинговую кампанию на Kickstarter и принялись за дело.

Last Epoch доступна для покупки в российском Steam за 1475 рублей (стандартное издание). Первые игроки оценивают версию 1.0 достаточно положительно, а пиковый «онлайн» пока зафиксирован на отметке в 152 тысячи пользователей. Возможно, к выходным эта цифра увеличится, но даже с текущим наплывом геймеров разработчики справляются с трудом.

Ролевая игра Last Epoch версии 1.0 может предложить игрокам полноценный одиночный режим, доступ к которому активируется через настройки. Сам же проект предлагать принять участие в путешествиях во времени, заняться исследованием подземелий в мире Этерры. Тут и тёмные империи, и гневные боги, и девственные земли, и невесть что ещё. Богатая система прокачки со 120 вариантами древа навыков, 15 подклассами и эндгейм-механиками тоже в наличии, а возможности для повторного прохождения действительно безграничные.

Подробнее о финальной версии Last Epoch можно прочитать на специальной страничке в магазине Steam.

#eleventh hour games #last epoch
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Финальная версия ролевой игры Last Epoch, вобравшей в себя всё лучшее из Diablo IV и Path of Exile, выйдет в конце февраля
Продажи фэнтезийного ролевого экшена Last Epoch в духе Diablo превысили 1 миллион копий
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