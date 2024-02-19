Контента для игры вышло немало. И ещё выйдет.

Разработчики из польской студии Techland объявили, что уже 22 февраля ролевой паркур-экшен Dying Light 2: Stay Human получит бесплатное обновление Firearms и выйдет в издании Reloaded Edition. Напомним, впервые про данный апдейт стало известно ещё осенью 2023 года — тогда же авторы показали видеоролик с планами по поддержке своего продукта на ближайшие месяцы.

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Масштабный патч Firearms добавит в игру много контента для одиночного и кооперативного режимов, он также внесёт положительные изменения в графике и добавит некоторые технические правки. Девелоперы уже сейчас заявляют, что игроков ждёт самое масштабное обновление с момента выхода игры в феврале 2022 года.

А ещё бесплатный апдейт добавит в Dying Light 2: Stay Human огнестрельное оружие — решение было продиктовано многочисленными просьбами геймеров. Поляки признались, что для реализации особенности им пришлось проработать несколько новых механиков, а также продумать появление «огнестрела» с точки зрения повествования.

Что касается издания Reloaded Edition, то в него войдёт весь вышедший контент для второй Dying Light, а также многочисленные наборы одежды для главного героя. Проект доступен на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S. С момента своего выхода он регулярно получат множество патчей, контентных обновлений и приятных ивентов-кроссоверов с другими играми.

За время своего пребывания в Steam экшен собрал свыше 121 тысячу отзывов, из которых 78 % являются положительными. Со времён событий оригинальной игры прошло 20 лет. Вирус победил, а человечество оказалось на грани вымирания. Главный герой — странствующий пилигрим Эйден Колдуэлл — посыльный, который помогает немногим оставшимся поселениям поддерживать между собой связь в мире, пережившем зомби-апокалипсис.

Эйден желает найти младшую сестру Мию, которую ему когда-то пришлось оставить в лапах жестокого доктора Вальца. Когда Эйден узнает, что Мия может быть жива, он решает больше не бежать от прошлого и вернуться в Вилледор — последний город на Земле.