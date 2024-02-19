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На дворе конец февраля, поэтому руководство цифровой площадки Epic Games Store справедливо посчитало, что настало время для подведения итогов деятельности за 2023 год. Хорошо, что не в мае это решили сделать, но нам сейчас важен статистический отчёт, а не сроки его формирования.
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EGS с помощью документа рассказал, какие игры оказались самыми успешными, сколько денег смоги заработать их авторы, а также какие технические улучшения клиента магазина следует ждать в 2024 году.
Итак, самым популярными ПК-играми в EGS по итогам 2023 года оказались следующие продукты (по выручке и вовлечению пользователей, но без точного распределения по местам)
«Мифические» — самые успешные:
- Fortnite.
- Genshin Impact.
- Rocket League.
- Dead Island 2.
- Grand Theft Auto V.
Затем идут «Легендарные» — ранг чуть пониже, как и все последующие.
- Hogwarts Legacy
- Alan Wake 2.
- Lord of the Rings: Return to Moria.
- Red Dead Redemption 2.
- FIFA 23.
«Эпические» игры.
- EA Sports FC 24.
- Dying Light.
- Assassins Creed: Mirage.
- Star Wars: Jedi Survivor.
- Dead by Daylight.
- Cyberpunk 2077.
- Honkai: Star Rail.
- Fall Guys.
- Destiny 2.
- Sid Meier’s Civilization VI.
По основным показателям жизнедеятельности Epic Games Store за 2023 год ситуация следующая:
- Свыше 270 пользователей на ПК, что на 40 миллионов больше, чем в 2022-м.
- 75 миллионов пользователей в месяц на конец года — на 7 миллионов больше, чем годом ранее.
- На игры в EGS пользователи потратили около $950 миллионов, а годом ране было $820 миллионов. Но тут нужно учитывать момент, что на проекты не от Epic Games было потрачено $310 миллионов, хотя в 2022-м было $355 миллионов. Получается, основную выручку для EGS продолжает делать Fortnite, а объём покупок сторонних игр продолжает снижаться.
Отдельно Epic Games решила выделить сектор бесплатных игр, статистика которого тоже вызывает интерес. Если что, речь идёт о раздачах, коими славится EGS практически с самого начала своего существования. В прошлом году геймерам предлагали 86 бесплатных проектов, годом ранее их было 99. Всего их забрали 586 миллионов раз, в 2022-м — 700 миллионов. Если пользователь не пропустил ни одной раздачи, то ценность собранного продукта оценивается в $2055. Годом ранее этот показатель равнялся $2240. А ещё средняя оценка бесплатных игр 2023-го составила 75 %, с 2022 года этот показатель никак не изменился.
А вот как выглядит список самых ожидаемых проектов, которые должны появиться в Epic Games Store в 2024 году:
- Homeworld 3,
- Killing Floor 3,
- Zenless Zone Zero,
- Warhammer 40,000: Space Marine 2,
- John Carpenter’s Toxic Commando,
- Rawmen,
- Suicide Squad: Kill the Justice League,
- Black Myth: Wukong,
- Frostpunk 2,
- Flintlock: The Siege of Dawn,
- Judas,
- 33 Immortals,
- Dragon Age: Dreadwolf,
- Pacific Drive,
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl,
- Path of Exile 2,
- Horizon: Forbidden West,
- Hades II,
- Nightingale,
- Destiny 2: The Final Shape.
В 2024 году команда поддержки EGS планирует представить абсолютно новый менеджер загрузок, который позволяет контролировать время для закачки обновлений, а также изменять последовательность закачек и не только. Свои доработки получат офлайн-режим, список друзей и набор опций для социального взаимодействия.
Те пользователи, которые в 2024 году ещё не боятся оформлять предзаказы, получат возможность предзагружать заранее купленные продукты. А ещё EGS обзаведётся поддержкой подписок и динамических комплектов. Последние являются аналогом функции «Собери весь набор» из Steam, когда стоимость пакета игр из одной серии снижается, если у пользователя что-то уже есть в библиотеке.
Также Epic Games напомнила, что в скором времени их магазин появится на iOS в Европе — она уже получила аккаунт разработчика Apple. Заниматься поддержкой мобильного EGS на iOS и Fortnite в Европе будет заниматься шведское подразделение Epic Games.