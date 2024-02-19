Где-то в мире грустит один безальтернативный Gaben.

На дворе конец февраля, поэтому руководство цифровой площадки Epic Games Store справедливо посчитало, что настало время для подведения итогов деятельности за 2023 год. Хорошо, что не в мае это решили сделать, но нам сейчас важен статистический отчёт, а не сроки его формирования.

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EGS с помощью документа рассказал, какие игры оказались самыми успешными, сколько денег смоги заработать их авторы, а также какие технические улучшения клиента магазина следует ждать в 2024 году.

Итак, самым популярными ПК-играми в EGS по итогам 2023 года оказались следующие продукты (по выручке и вовлечению пользователей, но без точного распределения по местам)

«Мифические» — самые успешные:

Fortnite.

Genshin Impact.

Rocket League.

Dead Island 2.

Grand Theft Auto V.

Затем идут «Легендарные» — ранг чуть пониже, как и все последующие.

Hogwarts Legacy

Alan Wake 2.

Lord of the Rings: Return to Moria.

Red Dead Redemption 2.

FIFA 23.

«Эпические» игры.

EA Sports FC 24.

Dying Light.

Assassins Creed: Mirage.

Star Wars: Jedi Survivor.

Dead by Daylight.

Cyberpunk 2077.

Honkai: Star Rail.

Fall Guys.

Destiny 2.

Sid Meier’s Civilization VI.

По основным показателям жизнедеятельности Epic Games Store за 2023 год ситуация следующая:

Свыше 270 пользователей на ПК, что на 40 миллионов больше, чем в 2022-м.

75 миллионов пользователей в месяц на конец года — на 7 миллионов больше, чем годом ранее.

На игры в EGS пользователи потратили около $950 миллионов, а годом ране было $820 миллионов. Но тут нужно учитывать момент, что на проекты не от Epic Games было потрачено $310 миллионов, хотя в 2022-м было $355 миллионов. Получается, основную выручку для EGS продолжает делать Fortnite, а объём покупок сторонних игр продолжает снижаться.

Отдельно Epic Games решила выделить сектор бесплатных игр, статистика которого тоже вызывает интерес. Если что, речь идёт о раздачах, коими славится EGS практически с самого начала своего существования. В прошлом году геймерам предлагали 86 бесплатных проектов, годом ранее их было 99. Всего их забрали 586 миллионов раз, в 2022-м — 700 миллионов. Если пользователь не пропустил ни одной раздачи, то ценность собранного продукта оценивается в $2055. Годом ранее этот показатель равнялся $2240. А ещё средняя оценка бесплатных игр 2023-го составила 75 %, с 2022 года этот показатель никак не изменился.

А вот как выглядит список самых ожидаемых проектов, которые должны появиться в Epic Games Store в 2024 году:

Homeworld 3,

Killing Floor 3,

Zenless Zone Zero,

Warhammer 40,000: Space Marine 2,

John Carpenter’s Toxic Commando,

Rawmen,

Suicide Squad: Kill the Justice League,

Black Myth: Wukong,

Frostpunk 2,

Flintlock: The Siege of Dawn,

Judas,

33 Immortals,

Dragon Age: Dreadwolf,

Pacific Drive,

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl,

Path of Exile 2,

Horizon: Forbidden West,

Hades II,

Nightingale,

Destiny 2: The Final Shape.

В 2024 году команда поддержки EGS планирует представить абсолютно новый менеджер загрузок, который позволяет контролировать время для закачки обновлений, а также изменять последовательность закачек и не только. Свои доработки получат офлайн-режим, список друзей и набор опций для социального взаимодействия.

Те пользователи, которые в 2024 году ещё не боятся оформлять предзаказы, получат возможность предзагружать заранее купленные продукты. А ещё EGS обзаведётся поддержкой подписок и динамических комплектов. Последние являются аналогом функции «Собери весь набор» из Steam, когда стоимость пакета игр из одной серии снижается, если у пользователя что-то уже есть в библиотеке.

Также Epic Games напомнила, что в скором времени их магазин появится на iOS в Европе — она уже получила аккаунт разработчика Apple. Заниматься поддержкой мобильного EGS на iOS и Fortnite в Европе будет заниматься шведское подразделение Epic Games.