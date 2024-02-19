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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Итоги года Epic Games Store: продажи сторонних игр падают, в «топах» доминируют Fortnite и Genshin Impact
Где-то в мире грустит один безальтернативный Gaben.

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На дворе конец февраля, поэтому руководство цифровой площадки Epic Games Store справедливо посчитало, что настало время для подведения итогов деятельности за 2023 год. Хорошо, что не в мае это решили сделать, но нам сейчас важен статистический отчёт, а не сроки его формирования.

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EGS с помощью документа рассказал, какие игры оказались самыми успешными, сколько денег смоги заработать их авторы, а также какие технические улучшения клиента магазина следует ждать в 2024 году.

Итак, самым популярными ПК-играми в EGS по итогам 2023 года оказались следующие продукты (по выручке и вовлечению пользователей, но без точного распределения по местам)

«Мифические» — самые успешные:

  • Fortnite.
  • Genshin Impact.
  • Rocket League.
  • Dead Island 2.
  • Grand Theft Auto V.

Затем идут «Легендарные» — ранг чуть пониже, как и все последующие.

  • Hogwarts Legacy
  • Alan Wake 2.
  • Lord of the Rings: Return to Moria.
  • Red Dead Redemption 2.
  • FIFA 23.

«Эпические» игры.

  • EA Sports FC 24.
  • Dying Light.
  • Assassins Creed: Mirage.
  • Star Wars: Jedi Survivor.
  • Dead by Daylight.
  • Cyberpunk 2077.
  • Honkai: Star Rail.
  • Fall Guys.
  • Destiny 2.
  • Sid Meier’s Civilization VI.

По основным показателям жизнедеятельности Epic Games Store за 2023 год ситуация следующая:

  • Свыше 270 пользователей на ПК, что на 40 миллионов больше, чем в 2022-м.
  • 75 миллионов пользователей в месяц на конец года — на 7 миллионов больше, чем годом ранее.
  • На игры в EGS пользователи потратили около $950 миллионов, а годом ране было $820 миллионов. Но тут нужно учитывать момент, что на проекты не от Epic Games было потрачено $310 миллионов, хотя в 2022-м было $355 миллионов. Получается, основную выручку для EGS продолжает делать Fortnite, а объём покупок сторонних игр продолжает снижаться.

Отдельно Epic Games решила выделить сектор бесплатных игр, статистика которого тоже вызывает интерес. Если что, речь идёт о раздачах, коими славится EGS практически с самого начала своего существования. В прошлом году геймерам предлагали 86 бесплатных проектов, годом ранее их было 99. Всего их забрали 586 миллионов раз, в 2022-м — 700 миллионов. Если пользователь не пропустил ни одной раздачи, то ценность собранного продукта оценивается в $2055. Годом ранее этот показатель равнялся $2240. А ещё средняя оценка бесплатных игр 2023-го составила 75 %, с 2022 года этот показатель никак не изменился.

А вот как выглядит список самых ожидаемых проектов, которые должны появиться в Epic Games Store в 2024 году:

  • Homeworld 3,
  • Killing Floor 3,
  • Zenless Zone Zero,
  • Warhammer 40,000: Space Marine 2,
  • John Carpenter’s Toxic Commando,
  • Rawmen,
  • Suicide Squad: Kill the Justice League,
  • Black Myth: Wukong,
  • Frostpunk 2,
  • Flintlock: The Siege of Dawn,
  • Judas,
  • 33 Immortals,
  • Dragon Age: Dreadwolf,
  • Pacific Drive,
  • S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl,
  • Path of Exile 2,
  • Horizon: Forbidden West,
  • Hades II,
  • Nightingale,
  • Destiny 2: The Final Shape.

В 2024 году команда поддержки EGS планирует представить абсолютно новый менеджер загрузок, который позволяет контролировать время для закачки обновлений, а также изменять последовательность закачек и не только. Свои доработки получат офлайн-режим, список друзей и набор опций для социального взаимодействия.

Те пользователи, которые в 2024 году ещё не боятся оформлять предзаказы, получат возможность предзагружать заранее купленные продукты. А ещё EGS обзаведётся поддержкой подписок и динамических комплектов. Последние являются аналогом функции «Собери весь набор» из Steam, когда стоимость пакета игр из одной серии снижается, если у пользователя что-то уже есть в библиотеке.

Также Epic Games напомнила, что в скором времени их магазин появится на iOS в Европе — она уже получила аккаунт разработчика Apple. Заниматься поддержкой мобильного EGS на iOS и Fortnite в Европе будет заниматься шведское подразделение Epic Games.

#epic games #epic games store
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