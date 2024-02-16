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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Шестой патч для Baldur’s Gate 3 улучшил анимации поцелуев, исправил множество катсцен и облегчил смену персонажей в партии
Работа продолжается, до выхода условного Definitive Edition ещё далеко.

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Бельгийская студия Larian сегодня, 16 февраля, объявила о выпуске шестого патча для Baldur’s Gate 3. Размер апдейта составляет около 21 Гбайт, но на ПК и Steam Deck разработчики рекомендуют освободить около 150 Гбайт для установки. Если скорость Интернет-соединения позволяет, то проще будет полностью удалить клиент с игрой и закачать всё заново.

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Про ключевые изменения разработчики писали ещё на этапе анонса патча, но теперь есть кое-какие подробности. Самое важное изменение — улучшенная анимация поцелуев для всех возможных персонажей в партии. Заявлено, что теперь эта, с позволения сказать, механика лучше отражает характер каждого персонажа и учитывает рост каждого героя. Бельгийцы также исправили некоторые катсцены в конце игры, чтобы лучше отразить романтическую связь между героями.

Обновление, как указывается в описании, серьёзно улучшило катсцены в игре: камера, освещение, расположение героев и лицевая анимация были доработаны. Ещё одна приятна мелочь — набор новых анимаций поведения для спутников в лагере. Например, Хальсин на стоянках будет заниматься резьбой по дереву.

Larian Studios прислушалась к просьбам игроков и облегчила процесс изменения партии. Раньше для смены героя нужно было сначала попросить одного уйти в лагерь, самому отправиться туда и уже на месте выбрать понравившегося кандидата для дальнейших приключений. Теперь же геймер сможет убрать персонажа из группы во время разговора с напарником, которого он хочет добавить вместо него.

Разработчики также устранили неприятный технический нюанс, когда в диалог мог вступить напарник, даже при живом главном герое. Теперь приоритет всегда отдаётся персонажу игрока.

Отдельные приготовлены для фанатов особо сложного режима «Доблесть» — были добавлены некоторые легендарные действия для боссов. Адепты общества Минтары тоже могу возрадоваться, ведь для них девелоперы добавили новые способы оглушения в первом акте, чтобы в дальнейшем их можно было принять в партию.

Larian Studios в официальном патчноуте отчиталась о найденных с помощью сообщества игроков мелких багах и недоработках, а также пообещала и в дальнейшем работать в этом направлении. Пока шестой патч вышел на ПК (Windows) и консолях, а вот пользователям Mac придётся немного подождать.

Напомним, пятый патч, добавивший в игру масштабный эпилог, вышел в конце ноября. Говорить о всех успехах Baldur’s Gate 3 мы в очередной раз не будем — вы и так всё хорошо знаете.

#larian studios #baldurs gate 3
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