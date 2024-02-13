Временная эксклюзивность для полумёртвого Epic Games Store, от практики которой разработчикам надо поскорее отказываться, закончилась.

Когда Epic Games несколько лет назад запустила свой игровой магазин Epic Games Store, то компания решила, что если безудержно сорить заработанными на Fortnite деньгами, то успех придёт сам собой. Реальность, к сожалению (к сожалению потому, что сегменту сервисов цифровой дистрибуции видеоигр отчаянно требуется конкуренция), не столь проста, как случайный успех Fortnite, затмивший Epic Games весь взор на индустрию.

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В частности, компания взяла за моду оплачивать разработчикам игр период эксклюзивности PC-версий своих игр для Epic Games Store. Зачастую это приводит к плачевным результатам для «онлайна» новинок, поскольку EGS, и мы никого этим заявлением не удивим, является полумёртвой платформой, на которой пользователям уже лень даже забирать бесплатные подарки. Та же участь постигла зомби-боевик Dead Island 2, охват которого на PC по причине временной эксклюзивности для EGS оставил желать лучшего.

Но скоро это недоразумение, возможно, удастся исправить: 22 апреля Dead Island 2 появится в Steam. Многие читатели справедливо могут сказать, что время уже упущено, поскольку ложка хороша к обеду, а игра — к релизу, но давайте не будем забывать о том, что культ Steam весьма существенен, и многие геймеры изначально готовы были ждать выхода новинки именно в сервисе от Valve, пусть и с задержкой на целый год.

Действие Dead Island 2 разворачивается в охваченном эпидемией Лос-Анджелесе, так что название проекта более не соответствует его содержанию.