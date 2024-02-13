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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Зомби-боевик Dead Island 2 появится в Steam в конце апреля
Временная эксклюзивность для полумёртвого Epic Games Store, от практики которой разработчикам надо поскорее отказываться, закончилась.

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Когда Epic Games несколько лет назад запустила свой игровой магазин Epic Games Store, то компания решила, что если безудержно сорить заработанными на Fortnite деньгами, то успех придёт сам собой. Реальность, к сожалению (к сожалению потому, что сегменту сервисов цифровой дистрибуции видеоигр отчаянно требуется конкуренция), не столь проста, как случайный успех Fortnite, затмивший Epic Games весь взор на индустрию.

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В частности, компания взяла за моду оплачивать разработчикам игр период эксклюзивности PC-версий своих игр для Epic Games Store. Зачастую это приводит к плачевным результатам для «онлайна» новинок, поскольку EGS, и мы никого этим заявлением не удивим, является полумёртвой платформой, на которой пользователям уже лень даже забирать бесплатные подарки. Та же участь постигла зомби-боевик Dead Island 2, охват которого на PC по причине временной эксклюзивности для EGS оставил желать лучшего.

Но скоро это недоразумение, возможно, удастся исправить: 22 апреля Dead Island 2 появится в Steam. Многие читатели справедливо могут сказать, что время уже упущено, поскольку ложка хороша к обеду, а игра — к релизу, но давайте не будем забывать о том, что культ Steam весьма существенен, и многие геймеры изначально готовы были ждать выхода новинки именно в сервисе от Valve, пусть и с задержкой на целый год.

Действие Dead Island 2 разворачивается в охваченном эпидемией Лос-Анджелесе, так что название проекта более не соответствует его содержанию.

#deep silver #dead island 2 #dambuster studios
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