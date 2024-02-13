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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Продажи ролевой игры Kingdom Come: Deliverance перевалили за 6 миллионов копий
С момента игры пошло шесть лет.

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Warhorse Studios напомнила, что сегодня её ролевой игре Kingdom Come: Deliverance исполнилось шесть лет. По такому случаю разработчики представили свежие данные по продажам: с момента релиза было реализовано свыше шести миллионов копий. К сожалению, чехи никакой другой информации по поводу своего текущего проекта не раскрыли. Напомним, пять миллионов копий у Kingdom Come: Deliverance было в июне 2022 года — получается, на ещё один миллион у разработчиков ушло полтора года.

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В начале 2024 года должен состояться релиз ролевой игры на консоли Nintendo Switch. Разработчики не торопятся демонстрировать актуальные скриншоты или видеоролики адаптированной версии, но, скорее всего, их покажу на грядущей Nintendo Direct. Мероприятие должно случиться в ближайшие две недели.

Чем сейчас занимается Warhourse Studios — можно только догадываться. Слухи о сиквеле Deliverance появлялись в Сети ещё в 2021 году — вполне возможно, что именно этим разработчики и занимаются. А ещё удивляет тот факт, что чешская студия находится под крылом нашумевшего холдинга Embracer, который в течение последних несколько месяцев регулярно попадал в новостные заметки из-за ситуации с сокращениями. Получается, Warhorse Studios смогла избежать этой неприятной процедуры.

#kingdom come deliverance #warhorse studios
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