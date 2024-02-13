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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Ролевая игра The Thaumaturge не выйдет 20 февраля — релиз перенесли на 4 марта
В феврале много релизов.

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Издательство 11 bit и разработчики из студии Fool’s Theory решили в очередной раз отложить релиз ролевой игры The Thaumaturge. Теперь мы знаем, что проект должен стартовать не 20 февраля, а 4 марта. Переносы у поляков случались и ранее, но тогда они говорили о желании доработать различные геймплейные аспекты своего произведения. Сейчас всё обусловлено обилием февральских релизов.

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Представители Fool’s Theory дали понять, что их игра уже готова, но они хотят «освободить для неё место», которое она заслуживает. Напомним, действие The Thaumaturge происходит в фэнтезийной версии Варшавы в начале прошлого века. Главный герой, тауматург Виктор Шульски, умеет управлять салюторами — сверхъестественными тварями, способными видеть человеческие тайны и говорить с Тьмой.

Проект Fool’s Theory предложить игроку принимать решения, оказывающие влияние на весь сюжет. А ещё тут есть система прокачки, пошаговые бои и другие подобные атрибуты. The Thaumaturge выйдет сначала на ПК (Steam, EGS, GOG), а затем появится на PlayStation 5, Xbox Series X и S. Заявлен текстовый перевод на русский язык.

#fools theory #the thaumaturge
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Ролевая игра The Thaumaturge в декорациях Варшавы начала прошлого века получила точную дату выхода
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