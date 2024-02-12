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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Продажи фэнтезийного ролевого экшена Last Epoch в духе Diablo превысили 1 миллион копий
Игра пока в раннем доступе, финальная версия выйдет 21 февраля.

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Разработчики из американской студии Eleventh Hour Games заняты доводкой до финального состояния своего фэнтезийного ролевого экшена Last Epoch в духе Diablo. Проект находится в раннем доступе более четырёх лет, закрытое альфа-тестирование началось ещё в 2018 году, а открытая «бета» стартовала в апреле 2019-го. Именно в последнем случае состоялся выход в Steam.

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А сейчас стало известно, что Last Epoch разошлась тиражом свыше 1 млн проданных копий, хотя ещё в октябре речь шла о 800 тысячах копий. То есть, за прошедшие три с половиной месяца после анонса полной версии проект прикупило около 200 тысяч игроков.

Напомним, действие Last Epoch происходит в волшебном мире Этерры. Здесь есть путешествия во времени, разнообразие локаций, сетевой режим и серьёзные возможности для повторного прохождения.

Финальная версия Last Epoch поступит в продажу 21 февраля в Steam. Если что последний крупный патч ролевой экшен получат в сентябре 2023 года, он добавил текстовый перевод на русский язык и не только.

#eleventh hour games #lost epoch
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Финальная версия ролевой игры Last Epoch, вобравшей в себя всё лучшее из Diablo IV и Path of Exile, выйдет в конце февраля
Похожая на Diablo IV ролевая игра Last Epoch выйдет из раннего доступа в феврале 2024-го
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